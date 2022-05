Dell Technologies introduceert meer dan 500 verbeteringen binnen zijn storage portfolio. Ook werkt Dell Technologies aan project Alpine, waarmee het zijn verschillende storageplatformen naar de cloud wil brengen. Het is dadelijk mogelijk om een Dell PowerScale, PowerFlex, PowerStore, PowerProtect of ObjectScale op te spinnen in de cloud.

Dell Technologies heeft een gigantisch storage portfolio. De meeste grote organisaties hebben wel storageservers van Dell staan. De afgelopen jaren heeft Dell het portfolio al verbeterd door het intelligenter, innovatiever en sneller te maken. Inmiddels is storage software-defined geworden. Dat zorgt ervoor dat Dell ook eenvoudiger verbeteringen kan doorvoeren. Nu presenteert het maar liefst 500 verbeteringen in de software. Deze verbeteringen zijn verdeeld over de verschillende storage-platformen van Dell. Met de nieuwe versie van de software worden de platformen intelligenter, maar ook een stuk sneller.

Een ander voordeel van het software-defined maken van de storageplatformen is dat het de stap naar de cloud kan zetten. Binnen een jaar moet het complete storage-portfolio van Dell ook beschikbaar zijn bij verschillende hyperscalers. Je kan dan gewoon een PowerMax of PowerStore opspinnen in bijvoorbeeld AWS. Dell stelt stapsgewijs in de komende kwartalen alle storageplatformen naar de cloud te brengen. Op basis van wat aanwijzingen die wij kregen, zouden alle storageplatformen binnen een jaar in elk geval in één cloud beschikbaar moeten zijn. Mogelijk zelfs meer.

Dell PowerStore krijgt misschien wel de beste verbeteringen

Als we kijken naar de verbeteringen van Dell PowerStore, dan kent dat platform mogelijk de beste verbeteringen. Volgens Dell is PowerStore de snelst groeiende storage-architectuur in de geschiedenis van Dell (en EMC). Vandaar ook de grote focus van Dell op dit platform. Wat nu resulteert in een verbetering van 50 procent in workload prestaties en tot wel 66 procent meer capaciteit. Ook kunnen klanten nu eenvoudiger hun bedrijfscontinuïteit garanderen. Met slechts vijf muisklikken is het mogelijk om high-availability replicatie configureren.

Andere verbeteringen zijn beveiligde file workloads met file level retention, native file replicatie, ondersteuning voor third party file monitoring en bescherming tegen ransomware. Ook is er betere VMware-integratie met verbeterde vVols (virtual volumes) latency en prestaties, maar ook een versimpelde disaster recovery.

Dell PowerMax voor mission critical storage

De Dell PowerMax krijgt nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld de toevoeging van cyber vaults voor traditionele en mainframe deployments. Daarnaast krijgt CloudIQ betere ransomware detectiemogelijkheden, zodat cyberaanvallen vroegtijdig onderschept kunnen worden en eventuele data snel kan worden hersteld. In totaal kan je met PowerMax 65 miljoen beveiligde snapshots maken, meer dan met welke storage array in de wereld. Daarnaast is de efficiëntie toegenomen met de nieuwe 4:1 data reductie garantie.

De productiviteit van de PowerMax is ook verbeterd met dank aan geautomatiseerde storagetaken. Hierbij moet worden gedacht aan smart provisioning, workload optimalisaties, health monitoring en automatisch herstellen.

Ook is het mogelijk om sneller data te verplaatsen naar de public cloud, met snelle cloud snapshots en recovery. High availability is inbegrepen om downtime te minimaliseren en snel data te kunnen herstellen naar object storage.

Ook introduceert Dell twee nieuwe NVMe-based PowerMax modellen. Hiermee kunnen klanten twee keer zoveel prestaties halen met veeleisende applicaties en mainframes.

Dell PowerFlex brengt traditionele en moderne workloads samen op één platform

Dell PowerFlex gaat unified block en file storage samenbrengen op hetzelfde platform. PowerFlex zorgt ervoor dat multi-cloud storage eenvoudiger wordt. Daarnaast nemen de DevOps-mogelijkheden ook toe door ondersteuning te bieden aan alle grote Kubernetes en container orchestratie-platformen. Zo is er ondersteuning voor Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Red Hat OpenShift, SUSE Rancher en VMware Tanzu. Voor klanten resulteert Dell PowerFlex in een lagere TCO, doordat traditionele en container workloads samen worden ondergebracht op hetzelfde platform. Het platform kan daarnaast op zowel bare metal als virtuele servers draaien.

PowerFlex uitrol is eenvoudiger met dank aan NVMe-over-TCP. Hiermee is een consistente verbinding mogelijk voor storage.

