OpenAI richt Stargate Norway op met datacenter van 230 MW

OpenAI, het AI-bedrijf van Sam Altman, breidt zijn Stargate-project uit naar Europa met de bouw van een nieuw datacenter in Noorwegen. Dit meldt Bloomberg.

In samenwerking met Nscale Global Holdings en de lokale partner Aker ASA kondigt OpenAI aan dat de AI-faciliteit een initiële capaciteit van 230 megawatt (MW) zal hebben, met plannen om dit uit te breiden met nog eens 290 MW. Het volledige project draait op hernieuwbare energie en zal eigendom zijn van een joint venture tussen Nscale en Aker.

De groei van kunstmatige intelligentie zorgt er al enige tijd voor dat (vooral Amerikaanse) bedrijven datacentra bouwen in Noord-Europa. Zo opende de Amerikaanse AI-chipontwikkelaar Groq onlangs zijn eerste Europese datacenter in Helsinki, Finland. Daarmee zet het bedrijf een stap in zijn internationale uitbreiding en speelt het in op de toenemende vraag naar snelle en schaalbare AI-inferencing in Europa.

De keuze voor Noord-Europa is strategisch: de regio beschikt over een betrouwbare infrastructuur voor duurzame energie, een koel klimaat en voldoet aan de Europese regelgeving rond databeheer.

Het plan voor het datacenter in Narvik, in Noord-Noorwegen, is OpenAI’s eerste project van deze aard in Europa. De betrokken bedrijven streven ernaar om daar tegen eind 2026 100.000 Nvidia GPU’s (grafische verwerkingseenheden) te installeren, met verdere schaalvergroting in het vooruitzicht.

Nauwe samenwerking met Oracle

OpenAI lanceerde zijn Stargate-initiatief met een aangekondigde investering van 500 miljard dollar in de Verenigde Staten, ondersteund door onder andere SoftBank Group en Oracle. In mei werd het project uitgebreid naar het Midden-Oosten, met een grootschalig datacenter in de Verenigde Arabische Emiraten.

OpenAI en Oracle werken al langer nauw samen binnen het Stargate-initiatief. Om aan de eisen van OpenAI te voldoen, bouwt Oracle nieuwe datacentra op meerdere locaties in de VS, waaronder Texas, Michigan, Wisconsin, Wyoming, New Mexico, Georgia, Ohio en Pennsylvania.