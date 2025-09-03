Prijsverhogingen TSMC na Amerikaanse exportregels

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) kondigt aan dat het in 2026 de prijzen voor zijn meest geavanceerde chips met 5 tot 10 procent verhoogt.

Dat meldt Digitimes. De marktleider in halfgeleiderproductie wijst op stijgende tarieven, druk op de toeleveringsketen en wisselkoersschommelingen als belangrijkste oorzaken. De verhogingen gelden ook voor smartphonechips, CPU’s en AI-onderdelen. De laatste categorie krijgt een stijging tot 10 procent voor de kiezen.

Het besluit komt op een moment dat de wereldwijde foundrymarkt een ongekend hoogtepunt bereikte. Volgens cijfers van onderzoeksbureau TrendForce behaalde de sector in het tweede kwartaal van 2025 een recordomzet van 41,7 miljard dollar. Dat betekent een stijging van bijna 15 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

TSMC neemt met een omzet van ruim 30 miljard dollar meer dan zeventig procent van de markt voor zijn rekening. Die dominante positie wordt vooral gedragen door de sterke vraag naar chips op 7 nanometer en kleiner. Van groot belang is daarbij de 3 nanometertechnologie. Die vertegenwoordigt inmiddels een kwart van de waferomzet.

De timing van de aangekondigde prijsstijgingen valt op. De vraag naar geavanceerde halfgeleiders groeit door de opkomst van kunstmatige intelligentie en de lancering van nieuwe smartphones en pc’s in de tweede helft van dit jaar. Tegelijkertijd wordt TSMC geconfronteerd met hogere productiekosten. De verwachting is dat ook de volgende generatie, waaronder de 2 nanometerlijnen die in ontwikkeling zijn, tegen een premie op de markt zal worden gebracht. Daarmee probeert de chipmaker zijn marges te beschermen nu de investeringsdruk hoog blijft.

Beleid Trump heeft impact

Naast de economische uitdagingen moet TSMC zich aanpassen aan nieuwe regelgeving vanuit de Verenigde Staten. President Trump trok de speciale Validated End User-status van de fabriek in Nanjing in. Dat betekent dat vanaf eind dit jaar voor alle exporten van Amerikaanse apparatuur naar de Chinese vestiging afzonderlijke licenties nodig zijn. De maatregel kan gevolgen hebben voor onderhoud en upgrades van de fabriek, al benadrukt TSMC dat de productie er voorlopig niet door in gevaar komt.

De combinatie van hogere kosten en strengere exportregels plaatst TSMC in een complexe positie. Klanten zoals Apple, die in eerdere rondes van prijsverhogingen nog konden rekenen op gunstige voorwaarden, zullen waarschijnlijk deze keer niet worden ontzien. Tegelijkertijd kijkt de markt scherp mee, omdat de strategie van TSMC niet alleen gevolgen heeft voor de eigen marges. Het kan immers ook de prijzen en beschikbaarheid van cruciale halfgeleiders wereldwijd beïnvloeden.