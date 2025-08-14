Equinix pakt stroomprobleem aan met nucleaire technologie

De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit met 4 procent per jaar, mede door AI-gedreven datacenters. Equinix sluit akkoorden met vier nucleaire bedrijven om zijn stroombehoeften voor de toekomst veilig te stellen.

Equinix kiest voor een gediversifieerde aanpak en tekent akkoorden met vier nucleaire bedrijven. De datacenterreus ziet veilige en efficiÃ«nte kernenergie als veelbelovende oplossing voor de groeiende energiebehoefte.

Met Oklo sloot Equinix in 2024 al een deal voor 500MW aan small modular reactors (SMR), waarmee het de eerste datacenteroperator werd die zo’n overeenkomst tekende. Deze week kwamen daar drie partners bij.

Radiant levert 20 Kaleidos microreactors die transportabel zijn en binnen dagen geÃ¯nstalleerd kunnen worden. ULC-Energy met Rolls-Royce SMR zorgt voor maximaal 250 MWe in Nederland. Stellaria ontwikkelt een molten salt reactor die 500 MWe moet leveren voor Europese datacenters.

Druk op elektriciteitsnet groeit

De combinatie van elektrisering, datacenterexpansie door artificial intelligence en industriÃ«le groei zorgt voor ongekende druk op energienetten wereldwijd. Het International Energy Agency voorspelt dat elektriciteitsverbruik tot 2027 jaarlijks 4 procent stijgt.

“Toegang tot elektriciteit rond de klok is cruciaal voor de infrastructuur die alles van AI-gebaseerde medicijnonderzoek tot cloud-videostreaming mogelijk maakt”, stelt Raouf Abdel, Executive Vice President of Global Operations bij Equinix.

Brandstofcellen als brug

Terwijl nucleaire technologie zich ontwikkelt, investeert Equinix ook in bewezen alternatieven. Samen met Bloom Energy rolt het bedrijf solid-oxide brandstofcellen uit naar meer dan 100MW capaciteit verspreid over 19 datacenters in zes Amerikaanse staten. Deze brandstofcellen zijn zeer efficiÃ«nt en helpen Equinix 285.000 MTCO2e uitstoot te vermijden. Ook bespaart het bedrijf 382 miljard gallon geÃ«mbedded watergebruik.

Equinix streeft ernaar in 2030 volledig te draaien op schone energie. Momenteel haalt het bedrijf 96 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen, met 250 locaties die al 100 procent duurzame energie gebruiken.

Tip: Binnen Equinix PA10: Parijse datacenter geeft het groene voorbeeld