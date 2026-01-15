Aansluiten datacenters op elektriciteitsnet fors obstakel voor Google

Google kampt met wachttijden van meer dan tien jaar om nieuwe datacenters aan te sluiten op het Amerikaanse elektriciteitsnet. De transmissiebarrières vormen volgens een energiemanager van Google de grootste uitdaging voor de uitbreiding van de datacenterinfrastructuur.

De technologiereus loopt tegen de grenzen aan van het Amerikaanse elektriciteitssysteem. Marsden Hanna, Global Head of Sustainability and Climate Policy bij Google, vertelde tijdens een evenement van het American Enterprise Institute dat één energiebedrijf zelfs aangaf dat het bestuderen van de interconnectietijdlijn 12 jaar zou duren. “Dat is nogal extreem, maar dat is wel wat we zien”, aldus Hanna.

Transmissiebarrières vormen het grootste obstakel. De explosieve groei van energie-intensieve datacenters, die steeds meer worden ingezet voor het trainen en uitrollen van AI, zorgt voor een ongekende druk op het elektriciteitsnet.

Co-locatie als uitweg

Google zoekt naar alternatieven om de lange wachttijden te omzeilen. Het bedrijf onderzoekt co-locatie-arrangementen waarbij datacenters direct naast energiecentrales worden geplaatst. Deze constructie maakt het mogelijk om het transmissiesysteem volledig te omzeilen. “Dat is de strategie die we nastreven met co-locatie en onze hoop is dat deze uiteindelijk grid-connected resources kunnen worden”, zei Hanna.

Over het algemeen geeft Google de voorkeur aan aansluiting op het elektriciteitsnet. Maar de realiteit dwingt tot pragmatisme.

Co-locatie is echter niet zonder problemen. Het roept vragen op over wie de kosten draagt en wat het betekent wanneer stroom van een bestaande energiecentrale wordt omgeleid naar één enkele klant. Federale en regionale regelgevers buigen zich momenteel over richtlijnen rond de kosten en betrouwbaarheidsvraagstukken die ontstaan bij het bouwen van datacenters naast bestaande energiecentrales.

Om de wachttijden aan te pakken moet volgens Hanna de vergunningsverlening voor nieuwe transmissie worden aangepakt. Ook moeten energiebedrijven technologieën inzetten die de stroomtoevoer vanuit het bestaande systeem kunnen verhogen.

