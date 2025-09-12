Proxmox test Datacenter Manager voor beheer van clusters

Proxmox werkt aan een nieuwe stap in zijn virtualisatieplatform. Het bedrijf introduceert de bèta van Datacenter Manager. Dit is een centrale beheeroplossing die meerdere clusters vanuit één console kan aansturen.

Daarmee positioneert Proxmox zich volgens The Register nadrukkelijker als alternatief voor VMware. Het hart van het Proxmox-portfolio is Virtual Environment (PVE), een hypergeconvergeerde infrastructuursuite waarmee organisaties virtuele machines en containers beheren. Wereldwijd draait de software inmiddels op meer dan 1,6 miljoen hosts. Voor productieclusters zijn minimaal drie nodes nodig. De praktijk leert echter dat sommige bedrijven tientallen tot honderden servers in één cluster combineren. Tot nu toe betekende dit dat elk cluster apart moest worden aangestuurd, wat het beheer van grote omgevingen complex maakte.

Concurrenten bieden al langer functies om meerdere clusters te beheren via één centrale omgeving. Met Datacenter Manager wil Proxmox hetzelfde gemak bieden. De tool moet beheerders een overzicht geven van alle nodes en clusters, en maakt basisfuncties mogelijk zoals het migreren van virtuele machines zonder dat daar een apart clusternetwerk voor nodig is. Voor organisaties die op grote schaal hypergeconvergeerde infrastructuur inzetten kan dit een aanzienlijke vereenvoudiging van het beheer opleveren.

VMware richt zich op grote klanten

De timing van de nieuwe functionaliteit is interessant. VMware richt zich na de overname door Broadcom steeds meer op grote klanten en laat kleinere organisaties met eenvoudige virtualisatiebehoeften grotendeels links liggen. Proxmox kan juist voor die groep aantrekkelijk zijn. De software is volledig open source en daardoor vaak kostenefficiënter dan commerciële alternatieven.

Hoewel analisten benadrukken dat de VMware-stack nog altijd verder ontwikkeld en uitgebreider is dan die van concurrenten, groeit de belangstelling voor alternatieven. Niet alle workloads vereisen de volledige enterprise-functieset van VMware, en door prijsverhogingen zien organisaties zich gedwongen hun infrastructuur opnieuw te evalueren. Tijdens een recente conferentie gaf een Australische retailer bijvoorbeeld aan dat een forse stijging van de VMware-licentiekosten aanleiding was om een deel van de workloads te verplaatsen naar Hyper-V en Nutanix.

Proxmox verwacht later dit jaar een stabiele release van Datacenter Manager beschikbaar te stellen. Voor gebruikers die PVE al inzetten, kan dit de volgende stap zijn naar eenvoudiger en centraler beheer van hun virtuele infrastructuur.