Kabinet pompt 430 miljoen euro extra in techindustrie

Met Prinsjesdag zal het demissionaire kabinet 430 miljoen euro opzij zetten voor de Nederlandse techindustrie. Dat is bovenop bestaande investeringen. Het budget wordt voor twee doeleinden ingezet: de chipsector en groeigeld voor nieuwe techbedrijven.

Het kabinet zou zich volgens bronnen aan de NOS inzetten om de huidige positie in de chipindustrie te behouden. Van ASML tot Besi en talloze start-ups en scale-ups, Nederland is goed vertegenwoordigd in deze high-tech industrie. Wegens de forse concurrentiestrijd op mondiaal niveau is echter voortdurend nieuw investeringsgeld vereist. Het voorkomen van te grote afhankelijkheid van landen zoals China voor kritieke technologie speelt hierbij een belangrijke rol.

Nederland trekt zelf de portemonnee, maar binnen Europa is er eveneens veel aandacht voor de chipsector. Zo vormden negen EU-landen eerder dit jaar een coalitie voor technologische autonomie via de chipsector. Nederland neemt hierin een leidende positie in, mede dankzij bedrijven zoals ASML.

Halfgeleiders krijgen prioriteit

Van de 430 miljoen euro aan investeringen gaat 230 miljoen naar de halfgeleiderindustrie. Dit geld stroomt via een Europees IPCEI-fonds (Important Project of Common European Interest) terug naar Nederlandse projecten. Deze EU-brede samenwerking, anders dan de net genoemde coalitie, moet Europa minder afhankelijk maken van Aziatische chipproductie.

Daarnaast ondersteunt de nieuwe investering de wetenschappelijke infrastructuur die nodig is voor technologische doorbraken. Het versterkt de koppeling tussen onderzoek en industrie, essentieel voor langdurige concurrentiekracht in de mondiale techrace.

Scale-ups krijgen 200 miljoen steun

De overige 200 miljoen euro ondersteunt groeiende techbedrijven. Via het European Tech Champions Initiative (ETCI) moet het geld Nederlandse start-ups helpen uitgroeien tot volwassen bedrijven. Europa blijft achter bij de Verenigde Staten in deze cruciale overgang van start-up naar scale-up, hoofdzakelijk door een tekort aan kapitaal.

Het Nederlandse tech-ecosysteem heeft bewezen innovatief te zijn, maar mist vaak de financiële middelen voor doorgroei. Deze investering moet die kloof overbruggen. Nederland hoopt hiermee meer unicorns – bedrijven met een waardering boven één miljard – voort te brengen.

Geld komt uit Nationaal Groeifonds

Het kabinet financiert beide investeringen vanuit de begroting van Economische Zaken. Een groot deel komt uit het Nationaal Groeifonds, dat in 2020 startte met twintig miljard euro. Dit fonds investeert overheidsgeld in duurzame bedrijfsinitiatieven maar heeft nog niet al zijn budget uitgegeven.