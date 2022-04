Het kabinet wil 230 miljoen euro investeren in de Europese chipindustrie. Het geld is bestemd voor NXP, ASML, Nearfield Instruments, ThermoFischer en SMART Photonics.

Het plan is sinds 2021 bekend. Op 21 september (Prinsjesdag) presenteerde kabinet Rutte een begroting van 300 miljoen voor investeringen in twee sectoren: de chipindustrie en cloudinfrastructuur. Inmiddels is de volgende stap bekend.

Nederland wil 230 miljoen uittrekken voor zes projecten: radar- en 6G-ontwikkeling (NXP), nieuwe machines voor geavanceerde chipproductie (ASML en Nearfield Instruments), testtechnologie voor chips (ThermoFischer) en fotonische chips (SMART Photonics). Het plan is door het Ministerie van Economische Zaken (EZK) aan de Europese Commissie voorgedragen om het te beoordelen.

Europese regels

Normaliter mogen Europese lidstaten geen staatshulp bieden aan technologiebedrijven. De Europese Commissie wil de vrije markt bewaken. Soms wordt er een uitzondering gemaakt. Draagt een project bij aan een Europees belang, dan mag een lidstaat investeren. De regeling heet IPCEI, kort voor Important Projects of Common European Interest. Zowel cloudinfrastructuur als chipontwikkeling vallen onder de regeling.

Zoals eerdergenoemd ligt het plan van het EZK bij de Europese Commissie. De timing van het voorstel is niet aan toeval overgelaten. De Europese Commissie mag een plan afkaatsen, waardoor een lidstaat geen staatshulp aan een sector kan bieden. Door het voorstel nu in te dienen, vergroot het EZK de kans van slagen. Onlangs riep de Europese Commissie alle lidstaten op om zo snel mogelijk aan oplossingen te werken voor het chiptekort in Europa. Tegelijkertijd introduceerde Brussel de European Chips Act, een wetsvoorstel dat het op de lange termijn voor lidstaten mogelijk maakt om in chipfabrikanten te investeren. Het kan nog even duren voordat de Chips Act wordt geadopteerd. In de tussentijd raast het chiptekort voort. Vandaar heeft de Europese Commissie weinig grond om de investeringen van het EZK af te wijzen.

Cloudinfrastructuur

Naast de chipindustrie rekent het EZK 70 miljoen uit voor de ontwikkeling van cloudinfrastructuur. Het geld is bestemd voor organisaties die infrastructuur en diensten opzetten voor cyberveiligheid, interoparbilities en duurzaamheid in Europa. Een woordvoerder van het EZK laat weten dat de organisaties binnenkort bekend worden gemaakt.

