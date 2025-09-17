Dynatrace sluit zich aan bij GitHub MCP Registry

Dynatrace breidt zijn observability-platform uit naar GitHub’s Model Context Protocol Registry. Het platform wil developers voorzien van real-time inzichten tijdens de ontwikkelcyclus, zonder hun workflows te verstoren.

De verwachting is dat deze integratie vooral effect heeft op de manier waarop ontwikkelteams omgaan met monitoring en troubleshooting. Door AI-ondersteunde observability rechtstreeks in development environments te brengen, moet de tijd tussen het ontdekken van problemen en het implementeren van oplossingen korter worden.

Dit past in een bredere trend waarbij observability-tools niet langer losstaan van het ontwikkelproces, maar er integraal onderdeel van worden. Voor Dynatrace is het een manier om zijn positie te versterken in een markt waar concurrentie toeneemt en waar AI steeds belangrijker wordt voor moderne softwareontwikkeling.

Bredere adoptie van MCP

Dynatrace is zeker niet de eerste die zich bij de MCP Registry voegt. Het protocol heeft sinds de introductie door Anthropic brede adoptie gekend bij AI-leveranciers. Het wordt door verschillende partijen gezien als een soort “USB-C voor AI-applicaties”, waarbij standaardisatie van data-uitwisseling tussen AI-modellen en externe bronnen centraal staat.

Simina Pasat van GitHub benadrukt dat de MCP Registry bedoeld is om trusted partner-oplossingen te integreren die innovatie versnellen. De observability van Dynatrace moet ontwikkelteams helpen slimmere, meer veerkrachtige software te bouwen.

AI-observability in de ontwikkelworkflow

GitHub lanceerde de MCP Registry als onderdeel van het Model Context Protocol, een standaard die bepaalt hoe applicaties context delen met large language models. Dynatrace positioneert zich hierbinnen als leverancier van observability-data die rechtstreeks in development environments beschikbaar komt.

De integratie moet ervoor zorgen dat developers zonder omwegen toegang krijgen tot prestatiedata, security-informatie en betrouwbaarheidsmetrieken. Het idee is dat potentiële problemen eerder worden ontdekt en sneller opgelost.

Volgens Andreas Grabner, Fellow of Technology Strategy bij Dynatrace, is inzicht in applicatieprestaties cruciaal geworden voor moderne softwareontwikkeling. “Developers hebben meer nodig dan tempo – ze hebben zichtbaarheid, automatisering en vertrouwen nodig”, stelt hij. Voor Dynatrace betekent deelname aan de registry een kans om hun platform dichter bij developers te brengen.