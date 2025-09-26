Intel zoekt steun bij TSMC ondanks jarenlange rivaliteit

Intel benaderde Taiwan Semiconductor Manufacturing Company om mogelijke investeringen en partnerschappen te bespreken.

Dit meldt de Wall Street Journal. Het bericht is volgens The Register opvallend, aangezien Intel en TSMC elkaar al jaren als partners en als rivalen beschouwen.

De gesprekken zijn verrassend omdat Intel zichzelf altijd profileerde als een chipmaker die zowel ontwerpt als produceert. Dit in tegenstelling tot veel concurrenten die grotendeels afhankelijk zijn van externe foundries. De laatste jaren heeft het bedrijf echter steeds meer productie uitbesteed aan TSMC. Terwijl de Taiwanese fabrikant onder meer CPU’s, GPU’s en netwerkchips voor Intel produceert, blijft Intel wel zijn eigen Xeon-processoren voor datacenters vervaardigen.

Tegelijkertijd probeerde Intel met zijn eigen foundry-divisie de concurrentie met TSMC aan te gaan. Deze strategie heeft tot nu toe weinig succes geboekt. Het gebrek aan grote klanten en de hoge kosten zouden hebben bijgedragen aan het vertrek van voormalig CEO Pat Gelsinger eind vorig jaar.

Onder leiding van Lip-Bu Tan (foto) zet Intel nu sterk in op vernieuwing van zijn productietechnologie. Het bedrijf heeft het 18A-proces ontwikkeld, waarmee onder andere de Panther Lake-clientschips dit jaar en de Clearwater Forest E-core Xeons in 2026 zullen worden geproduceerd. Toch blijft TSMC voorlopig een belangrijke partner. De komende Nova Lake-processoren zullen gebruikmaken van zowel interne als externe foundry-capaciteit en notebookchips die Intel samen met Nvidia ontwikkelt bevatten eveneens TSMC-silicium.

TSMC blijft marktleider

Intel wil uiteindelijk de afhankelijkheid van TSMC verminderen en andere chipmakers overtuigen van de voordelen van zijn toekomstige 14A-procestechnologie. Ondanks deze ambities zou TSMC volgens analisten toch een investering in Intel kunnen overwegen. Een samenwerking zou het imago van TSMC versterken als een partij die niet uit is op het elimineren van concurrenten, terwijl de Taiwanese fabrikant hoe dan ook marktleider blijft.

Er is precedent voor dit soort investeringen. In de jaren negentig pompte Microsoft nog 150 miljoen dollar in het toen noodlijdende Apple. In zekere zin zou een investering van TSMC in Intel een vergelijkbare strategische zet kunnen zijn.

De onderhandelingen met TSMC volgen kort nadat Bloomberg meldde dat Intel ook Apple heeft benaderd voor een mogelijke investering. Deze bewegingen passen in een bredere strategie waarbij Intel in korte tijd meerdere grote investeerders heeft aangetrokken. In augustus investeerde SoftBank al 2 miljard dollar.

Nvidia investeert 5 miljard dollar

Kort daarna nam de Amerikaanse overheid voor 8,9 miljard dollar een belang van 10 procent in het bedrijf, als onderdeel van het CHIPS Act-programma. Vorige week volgde Nvidia met een investering van 5 miljard dollar, goed voor een belang van ongeveer 4 procent.

De samenwerking met Nvidia krijgt extra betekenis doordat beide bedrijven werken aan co-designprojecten voor toekomstige datacenterchips en geïntegreerde grafische oplossingen. Dit moet Intel helpen zijn positie in de servermarkt te versterken, terwijl Nvidia toegang krijgt tot nieuwe segmenten.

Intels zoektocht naar externe steun illustreert hoe groot de druk op het bedrijf is om zijn productiestrategie en marktpositie te herzien. Hoewel de chipmaker hoopt met nieuwe processen zoals 18A en 14A weer een technologische voorsprong te behalen, blijft de realiteit dat TSMC voorlopig onmisbaar is voor een groot deel van zijn productportfolio.