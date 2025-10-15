Intel breidt AI-portfolio uit met Crescent Island GPU

Intel kondigde tijdens de OCP Global Summit 2025 een nieuwe datacenter-GPU aan met de codenaam Crescent Island. De chip is bedoeld voor AI-inferentietoepassingen. Het combineert hogere geheugencapaciteit en energie-efficiëntie in een ontwerp dat geschikt is voor luchtgekoelde servers.

Crescent Island maakt deel uit van een hernieuwde poging van Intel om een positie te veroveren in de markt voor AI-accelerators. Het bedrijf verloor de afgelopen jaren marktaandeel aan concurrenten als Nvidia en AMD.

De GPU is gebaseerd op de nieuwe Xe3P-architectuur, die kort voor de aankondiging werd gepresenteerd bij de introductie van Intel’s Panther Lake Core Ultra 3-processors. Deze architectuur vormt een doorontwikkeling van de bestaande Xe3-generatie en is ontworpen met nadruk op energiezuinigheid en kostenefficiëntie.

High-bandwidth memory schaars en te duur

Op technisch vlak valt de keuze voor LPDDR5X-geheugen op. Crescent Island beschikt over 160 gigabyte aan geheugen. Het gebruikt LPDDR5X in plaats van high-bandwidth memory (HBM), dat gangbaar is bij de GPU’s van Nvidia en AMD. HBM is schaars en duur geworden door de stijgende vraag in de AI-sector. Intels keuze voor LPDDR5X lijkt daarom een praktische manier om kosten te drukken en de productie te vereenvoudigen, al kan dat gevolgen hebben voor de piekbandbreedte.

De nieuwe GPU moet geschikt zijn voor uiteenlopende datatypen. Dit maakt het product interessant voor toepassingen zoals ‘tokens-as-a-service’ en generatieve AI. Intel werkt daarnaast aan een open softwarestack die compatibel is met verschillende soorten hardware, om zo ontwikkelaars meer flexibiliteit te bieden. Deze software wordt momenteel getest op Arc Pro B-serie GPU’s om optimalisaties vroegtijdig te kunnen uitvoeren.

Intel zegt te mikken op een jaarlijkse releasecyclus voor nieuwe GPU-generaties. Dat ritme is vergelijkbaar met de productplanning van concurrenten. De eerste exemplaren van Crescent Island worden in de tweede helft van 2026 bij klanten verwacht.