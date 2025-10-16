Nscale sluit megacontract met Microsoft voor AI-datacenters

De Britse datacenterbouwer Nscale gaat vier nieuwe AI-datacenters realiseren voor Microsoft, verspreid over Europa en de Verenigde Staten. Het contract, dat volgens CNBC en de Financial Times een waarde heeft tot 24 miljard dollar, omvat de levering van ongeveer 200.000 Nvidia GB300 GPU’s. Het is een van de grootste overeenkomsten op het gebied van AI-infrastructuur tot nu toe.

Nscale, dat vorig jaar werd afgesplitst van het Australische cryptominingbedrijf Arkon Energy, richt zich volledig op datacenters voor kunstmatige intelligentie. Het bedrijf exploiteert al een AI-faciliteit van 30 megawatt in Noorwegen die op waterkracht draait en haalde de afgelopen twee maanden ruim 1,7 miljard dollar op bij onder meer Nvidia en andere investeerders om zijn groei te versnellen.

Vier locaties

De samenwerking met Microsoft omvat vier locaties. De eerste bouw start begin volgend jaar in Sines, Portugal, waar een datacenter met circa 12.600 GPU’s wordt gepland. In het derde kwartaal van 2026 begint de bouw van een veel grotere campus in Texas, met ruimte voor ongeveer 104.000 GPU’s. Die locatie start met een vermogen van 240 megawatt en moet uiteindelijk kunnen opschalen naar 1,2 gigawatt. Microsoft behoudt daarnaast de optie om nog eens 700 megawatt aan capaciteit toe te voegen vanaf 2027.

De overige 75.000 GPU’s worden verdeeld over twee eerder aangekondigde projecten: een faciliteit in het Verenigd Koninkrijk, op de Loughton AI Campus, en een tweede site in Noorwegen nabij het bestaande datacenter van Nscale in Narvik.

Alle vier de locaties zullen Nvidia’s nieuwe Blackwell Ultra GPU’s gebruiken. Dit zijn de krachtigste chips die het bedrijf momenteel levert. Elke Blackwell Ultra beschikt over 160 streaming multiprocessors met in totaal 132 rekenkernen per module. Het levert tot 15 petaflops aan rekenkracht voor AI-inferencing. Dat is zo’n 50 procent meer dan de vorige generatie. De GPU’s worden ingezet in Nvidia’s GB300 NVL72-systemen. Die combineren 72 GPU’s en 36 CPU’s met vloeistofkoeling.

Concurrent CoreWeave kondigde recent vergelijkbare miljardencontracten aan met Meta en OpenAI. Daarmee tekent zich een duidelijke race af tussen gespecialiseerde aanbieders van AI-rekenkracht.

Nscale streeft naar IPO

Volgens oprichter en CEO Josh Payne positioneert de samenwerking Nscale als een van de weinige bedrijven die GPU-capaciteit op deze schaal kunnen leveren. Tegenover de Financial Times liet hij weten dat Nscale werkt aan een beursgang, mogelijk in de tweede helft van 2026.

De nieuwe overeenkomst bouwt voort op bestaande plannen tussen Microsoft en Nscale, waaronder de ontwikkeling van het grootste AI-datacenter van het Verenigd Koninkrijk. De samenwerking versterkt bovendien de technologische banden tussen het VK en de Verenigde Staten, die de afgelopen maanden nadrukkelijker in de belangstelling staan.

