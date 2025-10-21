Atos ziet omzet dalen en richt blik op overnames vanaf 2026

De Franse IT-dienstverlener Atos boekte in het derde kwartaal van 2025 een duidelijke omzetdaling. Het bedrijf wijt de terugval vooral aan het verlies van enkele belangrijke contracten. Atos laat weten pas vanaf 2026 opnieuw actief te willen zijn op de overnamemarkt, zo meldt persbureau Reuters.

Atos, bekend als leverancier van supercomputers die bijdragen aan de nucleaire afschrikking van Frankrijk, heeft de afgelopen jaren een turbulente periode doorgemaakt. Na financiële problemen die het bedrijf in 2024 bijna ten val brachten, onderging het een ingrijpende herstructurering waarbij 2,1 miljard euro aan schulden werd afgebouwd. Banken en obligatiehouders werden daarbij de belangrijkste aandeelhouders.

Sindsdien werkt topman Philippe Salle aan een herstelplan dat inzet op desinvesteringen, kostenbesparingen en gerichte investeringen in strategische sectoren zoals defensie en high-performance computing. Volgens Salle staat groei via fusies en overnames op de planning, maar pas vanaf september 2026. In 2027 en 2028 wil Atos dat proces versnellen. Hij gaf aan dat het bedrijf zich richt op middelgrote overnames van ondernemingen met een omzet tussen de 20 en 200 miljoen euro.

Mindere resultaten in VS en VK

De omzet van Atos kwam in het derde kwartaal uit op 1,98 miljard euro, een daling van 10,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling was vooral merkbaar in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, waar contractverliezen zwaar doorwogen. De Eviden-divisie, verantwoordelijk voor onder meer supercomputers, liet daarentegen een sterke groei zien dankzij het Jupiter-contract ter waarde van circa 200 miljoen euro.

Atos wist de netto kasuitstroom in het kwartaal te beperken tot 38 miljoen euro, ondanks 87 miljoen euro aan herstructureringskosten. De kaspositie bleef met 1,77 miljard euro comfortabel boven de afgesproken minimumniveaus. Het concern bevestigde zijn winst- en kasdoelen voor 2025, evenals de financiële doelstellingen tot 2028.

Volgens het strategische plan Genesis verwacht Atos in 2026 weer organische groei en positieve kasstroom te realiseren. Tegen 2028 mikt het bedrijf op een omzet tussen 8,5 en 9 miljard euro en een operationele marge rond 10 procent.