Anthropic en Google sluiten AI-deal voor tientallen miljarden

Update 24 oktober: Anthropic heeft reeds aangekondigd dat de Google-deal ter waarde van tientallen miljarden dollars rond is. Meer dan een Gigawatt aan extra capaciteit zou in 2026 online gaan.

Hierdoor draait Anthropic grootschalig op zowel Nvidia’s GPU’s als Amazon Trainium en Google Cloud TPU’s. Deze multiplatform aanpak is volgens het bedrijf belangrijk om Claude te verbeteren en tegelijkertijd de industriële banden sterk te houden. Het betekent tevens dat Anthropic voor zoveel mogelijk cloudklanten beschikbaar is.

Oorspronkelijk bericht, 22 oktober:

De gesprekken zijn nog in een vroeg stadium, maar Google en Claude-maker Anthropic overwegen een cloudovereenkomst ter waarde van tientallen miljarden dollars. Hiermee zou Anthropic de AI-rekenkracht van Google mogen gebruiken.

Google, zelf een investeerder in Anthropic, zou bij de overeenkomst al flink rendement zien. Het heeft circa 3 miljard dollar in twee investeringsrondes in het AI-bedrijf gestopt. Cloudconcurrent Amazon/AWS heeft overigens 8 miljard dollar geïnvesteerd in Anthropic, waarvan 4 miljard dollar eind vorig jaar werd gecommitteerd. Er lijkt dus sprake van touwgetrek tussen de twee hyperscalers om Anthropic nauwer aan zich te verbinden. De Claude-modellenreeks geldt als een geduchte concurrent voor zowel OpenAI’s GPT-modellen als Google’s eigen Gemini-aanbod.

Winstmodel

Ondertussen verdient Anthropic steeds meer aan het benutten van Claude. CEO Dario Amodei (foto) noemde zijn bedrijf deze week “het snelst groeiende softwarebedrijf in de geschiedenis”, met een jaarlijkse omzet die van 1 miljard naar 7 miljard dollar is gegroeid in de afgelopen negen maanden. Hoe imposant dit bedrag ook is, de ontluisterende kosten van het ontwikkelen van nieuwe AI-modellen laten zich andermaal blijken. Volgens Bloomberg-bronnen gaat het bij de beoogde Google-deal om tientallen, en waarschijnlijk in de buurt van een honderdtal, miljarden. Er zal dus een echte hockeystick-groei van de omzet nodig zijn om de kosten te dekken.

De overeenkomst zou voor Google hoe dan ook goed nieuws zijn. Naast een nieuwe inkomstenbron wint de techreus aan vertrouwen in de eigen TPU’s (Tensor Processing Units), feitelijk AI-chips die als alternatief gelden voor Nvidia’s en AMD’s GPU’s. Wie trouwens een Google Cloud-klant is, kan kiezen tussen deze AI-chips voor het draaien of ontwikkelen van hun modellen. Voor AI-spelers zoals Anthropic is duidelijk dat elke nieuwe krachtbron voor het draaien van AI-workloads te verwelkomen is. Hetzelfde is al langer bekend bij OpenAI, dat grote deals heeft gesloten met Oracle en eerder Microsoft voor AI-rekenkracht.

Op de beurs doet Google alvast goede zaken met het nieuws. Aandelen van het moederbedrijf Alphabet stegen met 3,5 procentpunten, terwijl rivaal Amazon een daling van circa 2 procent zag op moment van schrijven.

Lees ook: OpenAI sluit historische deal van 300 miljard met Oracle