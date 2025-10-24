Intel blijft aan de beterende hand, kwartaalcijfers imponeren

Intel heeft in het derde kwartaal van 2025 een omzet geboekt van 13,7 miljard dollar, drie procent meer dan een jaar eerder. Daarmee presteerde het bedrijf iets beter dan verwacht.

De nettowinst kwam uit op 4,1 miljard dollar, goed voor 0,90 dollar per aandeel volgens de GAAP-boekhouding. Op non-GAAP-basis bedroeg de winst per aandeel 0,23 dollar.

Het kwartaal markeert de vierde opeenvolgende periode van verbetering sinds de reorganisatie die begin 2024 werd ingezet. De resultaten weerspiegelen volgens het bedrijf een herstel van de pc-markt en een stabielere productie van x86-processoren.

Overheid als grootste aandeelhouder

De cijfers hebben betrekking op het eerste kwartaal waarin de Amerikaanse overheid de grootste aandeelhouder van Intel is. Het gaat om een belang van ongeveer tien procent. De investering maakt deel uit van een pakket van 8,9 miljard dollar aan steun voor de uitbreiding van de halfgeleiderproductie in de Verenigde Staten.

De overheid kocht in augustus ruim 433 miljoen aandelen tegen een prijs van 20,47 dollar per stuk. De transactie is onderdeel van een bredere samenwerking tussen Intel en de Amerikaanse overheid om de productiecapaciteit voor geavanceerde chips binnen de VS te versterken.

Intel ontving in het derde kwartaal 5,7 miljard dollar uit deze overeenkomst. De onderneming erkent dat de boekhoudkundige verwerking van de overheidsfinanciering complex is en dat er overleg plaatsvindt met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Door de lopende overheids­shutdown is dat overleg nog niet afgerond. Intel waarschuwt dat de gerapporteerde cijfers mogelijk later worden aangepast.

CNBC meldt dat, wanneer de aandelenoverdracht aan de overheid volledig wordt meegenomen, het kwartaal zou neerkomen op een verlies van 0,37 dollar per aandeel. Dat cijfer wijkt af van de officiële winst die Intel zelf rapporteerde.

Samenwerking met Nvidia en reorganisatie

Intel ontvangt naast de overheidsfinanciering ook privaat kapitaal. Nvidia investeerde vijf miljard dollar in het bedrijf, onderdeel van een nieuwe samenwerking waarbij de bedrijven hun respectieve CPU- en GPU-technologie integreren voor datacenters en pc’s. SoftBank investeerde daarnaast twee miljard dollar in Intel.

De Client Computing Group, verantwoordelijk voor pc- en laptopchips, zag de omzet met vijf procent stijgen naar 8,5 miljard dollar. De divisie voor datacenters en AI daalde licht, met één procent naar 4,1 miljard dollar. Intel hoopt dat de samenwerking met Nvidia zal bijdragen aan herstel in dat segment.

De foundry-divisie, die chips produceert voor zowel interne als externe klanten, rapporteerde een omzet van 4,2 miljard dollar, twee procent minder dan vorig jaar. Volgens CNBC komt deze omzet momenteel volledig uit interne productie.

Het aantal werknemers daalde fors, van ruim 124.000 een jaar geleden tot 88.400 nu. Het bedrijf noemt de reorganisatie en de verkoop van bedrijfsonderdelen als Altera als belangrijkste redenen.

Vooruitblik

Voor het vierde kwartaal verwacht Intel een omzet tussen 12,8 en 13,8 miljard dollar, met een non-GAAP-winst per aandeel van 0,08 dollar. Die verwachting sluit aan bij de ramingen van analisten.

Het bedrijf stelt dat de vraag naar chips groter is dan het huidige aanbod, en verwacht dat dit tekort tot in 2026 aanhoudt.