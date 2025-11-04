Stroomtekort zit AI-uitbouw wereldwijd dwars

Om de haverklap committeren hyperscalers en AI-spelers miljarden aan de uitrol van AI-gedreven datacenters. Bij onder meer Microsoft en Amazon is duidelijk dat nijpende stroomtekorten een spelbreker zijn. Het wegwerken van dat tekort hebben zij niet volledig in de hand.

Microsoft-CEO Satya Nadella heeft een vrij concreet probleem. De honderdduizenden AI-chips van de techgigant zouden zeker van pas komen, ware het niet dat een gedeelte van dit arsenaal geen munitie heeft. Concreet: de processoren zijn er, de koeling is er klaar voor om ze te huisvesten, maar de stroomtoevoer om de chips in te pluggen niet. Het leidt tot een curieuze situatie waarin peperdure Nvidia-hardware in een opslagfaciliteit ligt. Aangezien de apparatuur haar maximale omzet draait wanneer het de nieuwste generatie is, mist Microsoft hierdoor inkomsten die het nooit zal terugwinnen.

Een ander probleem teistert Amazon, waarbij de schuldkwestie een stuk duidelijker is als je het aan de hyperscaler vraagt. In de Amerikaanse staat Oregon zou nutsfaciliteit PacifiCorp, in bezit van Berkshire Hathaway, niet in staat zijn genoeg stroom te leveren voor vier nieuwe datacenters. Dit is overigens een geschil dat al vóór de geboorte van ChatGPT speelt. In 2021 zou PacifiCorp al onvoldoende elektriciteit aan de locaties hebben geleverd. Het incident laat zien dat zelfs de groten der aarde gebonden zijn aan derden.

Geïsoleerde giganten

Deze achtergrond verklaart waarom hyperscalers in recente jaren meer componenten van de AI-uitbouw voor hun rekening nemen. De aandacht ligt daarbij veelal op de AI-modellen of de hardware, maar beide zijn afhankelijk van de fysieke infrastructuur. Die infrastructuur omvat het stroomnet, dat in veel gebieden wereldwijd al overbelast is. Daarom overwegen techspelers hun stroomvoorziening elders te verkrijgen.

Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan is de opkomst van SMR’s, ofwel small nuclear reactors. Het zijn faciliteiten die 300 MWe of minder produceren. Ze zijn daarnaast veelal modulair ontworpen voor een zo snel mogelijke constructie. De eerste Europese SMR zou het levenslicht moeten zien in Nottinghamshire, Engeland, bleek twee maanden geleden. In Amerika zijn er veel meer plannen, van de staat Washington in het westen tot New Jersey aan de oostkust.

Desondanks kost het bouwen van datacenters nabij elektrische stroomtoevoer tijd. Ook zijn het investeringen die uitgaan van een aanhoudende vraag. Die vraag moet zich nog bewijzen, al suggereren de reusachtige AI-plannen van de grootste techbedrijven dat ze het antwoord al hebben.