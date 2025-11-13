Cisco profiteert van AI-investeringen en verhoogt vooruitzichten

Cisco ziet de vraag naar netwerkapparatuur verder aantrekken nu bedrijven wereldwijd hun datacenters uitbreiden en AI-projecten versnellen.

Het aandeel kreeg donderdag in de voorbeurshandel een stevige impuls en klom meer dan zeven procent, nadat de Amerikaanse netwerkgigant zijn omzet- en winstverwachtingen voor het lopende boekjaar verhoogde. Daarmee bevestigt het bedrijf, schrijft Reuters, de groeiende rol die AI-infrastructuur speelt in de strategie van zowel cloudproviders als enterprises.

Het recente kwartaal, dat eindigde op 25 oktober, leverde een omzet op van 14,88 miljard dollar. Dat lag iets boven de raming van analisten. Cisco trekt de lijn door naar de langere termijn en verwacht in fiscaal 2026 tussen 60,2 en 61 miljard dollar omzet te draaien, wat hoger is dan de eerder vastgestelde bandbreedte. Ook de winstverwachting per aandeel werd bijgesteld naar een niveau tussen 4,08 en 4,14 dollar.

Topman Chuck Robbins (foto) gaf aan dat Cisco dit jaar al meer dan 2 miljard dollar aan AI-gerelateerde orders heeft binnengehaald, vrijwel volledig afkomstig van hyperscalers. Voor 2026 rekent Cisco op 3 miljard dollar omzet uit AI-infrastructuur. Volgens Robbins groeit bovendien de verkoopkans voor snelle netwerktechnologie bij zowel overheidsclouds als commerciële cloudproviders en grote ondernemingen, waarbij het bedrijf spreekt van een pijplijn die inmiddels boven de 2 miljard dollar ligt.

J.P. Morgan stelde in een analyse dat de toenemende vraag vanuit enterprises waarschijnlijk de vernieuwing van campusnetwerken zal versnellen. De bank merkte daarbij op dat beleggers vooral kijken naar het tempo waarin AI-orders binnenkomen en dat dit harder stijgt dan werd verwacht.

Lokale AI-modellen

Naast de sterke vraag kondigde Cisco ook nieuwe technologie aan. Het bedrijf introduceerde Unified Edge, een platform bedoeld om AI-toepassingen dicht bij de gebruiker te draaien, bijvoorbeeld in winkels, zorglocaties en productieomgevingen. Daarmee wil Cisco inspelen op organisaties die AI-modellen lokaal willen uitvoeren voor lagere latency en meer controle over data.

De bredere markt werkt Cisco in de hand. Grote technologiebedrijven zoals Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon hebben laten weten hun investeringen in datacenters en geavanceerde chips verder op te schroeven. Die plannen zorgen voor extra vraag naar netwerkapparatuur om de nieuwe generaties AI-systemen te ondersteunen.

Ondanks een zwakke start van het jaar is het aandeel Cisco inmiddels weer opgeveerd en blijft het in de tweede helft van het jaar gestaag stijgen. Met een forward koers-winstverhouding van 17,7 staat het bedrijf lager gewaardeerd dan Arista Networks, maar boven Dell Technologies. Dat geeft volgens analisten aan dat de markt wel vertrouwen heeft in Cisco’s AI-vooruitzichten, maar dat er nog ruimte is om verder te groeien.