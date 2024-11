Chipproducent Kioxia twijfelt over waardering en stelt beursgang uit

Update, 8/11: De beursgang van Kioxia is uitgesteld. Het bedrijf mikt nu op december voor een beursgang.

Dit meldt Reuters op basis van twee personen die betrokken zijn bij de handelingen. Oktober werd niet gehaald doordat de beoogde waardering van het bedrijf volgens investeerders verkeerd werd ingeschat. Om de interesse van de markt nu af te toetsen, zal het bedrijf nieuwe regels benutten die dergelijke proeven mogelijk maken. De beursgang op de Japanse beurs kan hierdoor nog verder worden uitgesteld.

Origineel, 23/08: Kioxia maakt in oktober zijn beursdebuut. De Japanse chipproducent zal aandelen verhandelen op de beurs van Tokio.

Kioxia-aandelen zullen vanaf oktober verhandeld worden op de Japanse beurs. Dit meldt Bloomberg op basis van de Japanse nieuwsoutlet Nikkei, die de aanvraag van Kioxia om beursgenoteerd te worden meldde.

Er wordt gemeld dat de chipproducent een waardering zal krijgen van meer dan 1,5 biljoen yen. Dat bedrag heeft ongeveer de waarde van 9,27 miljard euro.

Beurs worstelt met AI-dromen

Een beursgang ligt al langer op de discussietafel van Kioxia. De chipproducent zou het beursklimaat momenteel gunstig vinden om de sprong te wagen. Er wordt voornamelijk geanticipeerd op de wereldwijde AI-ontwikkelingen, die nieuwe chips nodig hebben. De chipproductie draait bijgevolg op volle toeren.

De interesse van investeerders in AI loopt alleen tegelijk terug. Dat komt doordat investeerders vinden dat ze te lang op resultaten moeten wachten. Voornamelijk in de chipindustrie leidt dat tot grote waardedalingen van aandelen.

Afhankelijk van investeerders

De beursgang wordt voornamelijk aangemoedigd vanuit investeerder Bain Capital. Dit schreef Reuters in juni toen de exacte datum van de beursgang nog besproken werd. De investeerder hoopt met de beursgang opnieuw kapitaal binnen te harken. Zo kan het een deel van de kosten recupereren voor het aankopen van de geheugen-divisie van Toshiba in 2018.

De plannen voor een beursdebuut werden opnieuw geopend, nadat een andere piste voor Kioxia weer werd dichtgegooid. Zo was de chipproducent eind vorig jaar nog in onderhandeling met Western Digital over een fusie. Kioxia zette de onderhandelingen stop nadat investeerder SK Hynix zich tegen dit plan verzette.