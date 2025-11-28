Vrije Universiteit Brussel verwelkomt Vlaamse supercomputer Sofia

De Vrije Universiteit Brussel heeft de nieuwe Vlaamse Tier-1 supercomputer Sofia officieel in gebruik genomen. Voor het eerst in de geschiedenis beheert de VUB de komende zes jaar de Vlaamse supercomputer, die in het Nexus Datacenter in Zellik staat opgesteld. De investering van 8,6 miljoen euro moet Vlaanderen verder helpen in AI- en HPC-onderzoek.

De Vlaamse regering investeert 8,6 miljoen euro in Sofia, die ontwikkeld werd door NEC. Het systeem werd vooral geselecteerd vanwege de energie-efficiëntie. “De nieuwe supercomputer levert de hoogste rekenkracht binnen het laagste energieverbruik in de aanbesteding”, licht minister-president Matthias Diependaele toe tijdens de inhuldiging.

Tot nu toe beheerden de universiteiten van Gent en Leuven het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC). De technologie evolueert snel, dus moet er regelmatig een nieuwe supercomputer aangekocht worden. De Vlaamse regering besloot daarom de uitbating om de zes jaar aan een andere Vlaamse universiteit toe te wijzen.

Koeling met vloeistof in plaats van lucht

De huidige generatie supercomputers bevat veel meer graphics processing units dan vroeger. Die zijn cruciaal voor AI-toepassingen omdat ze vele berekeningen tegelijk kunnen uitvoeren. Het nadeel? Ze hebben veel meer koeling nodig. Gewoon koele lucht aanvoeren en warme lucht afvoeren volstaat niet meer.

Het Nexus-datacenter in Zellik is ontworpen voor de vloeistofkoeling die Sofia nodig heeft. Met een Power Usage Effectiveness van ongeveer 1.2 is Nexus momenteel een van de efficiëntste datacenters van België.

De toepassingsmogelijkheden zijn breed. Denk aan het trainen van AI-modellen, simulaties van chemische reacties, klimaatmodellering en weerberekeningen. “De supercomputer zal dienen om modellen te ontwikkelen die tot interessante innovaties kunnen leiden”, zegt Karin Voets, CIO van de VUB. “Dat kan gaan over simulaties van waterlopen en weermodellen om te voorspellen wanneer er nog eens een nieuwe waterbom kan komen, tot het maken van AI-modellen om defecten in staalkabels tijdig te voorspellen.”

Zowel onderzoekers als bedrijven kunnen projecten indienen. De VUB streeft naar een bezettingsgraad van 80 procent. De naam Sofia is geïnspireerd op het Griekse ‘sophia’, dat wijsheid betekent. “With great power comes great responsibility”, aldus rector Jan Danckaert. “We hebben een naam gekozen die er ons elke dag aan zal herinneren dat enorme rekenkracht gepaard moet gaan met grote verantwoordelijkheid.”

Tip: Vrije Universiteit Brussel zet Synology-servers in voor onderzoeksgroepen