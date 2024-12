Pure boekt mooie kwartaalcijfers, haalt hyperscaler binnen

Pure Storage doet goede zaken. De specialist in grootschalige flash storage-oplossingen wist de afgelopen periode een omzetstijging van 9 procent te realiseren en kwam daarmee uit op 831 miljoen dollar (bijna 793 miljoen euro). Dat is iets meer dan analisten hadden voorspeld, vooral dankzij een stijging van zowel productverkoop als abonnementsdiensten. Nog opvallender is dat het bedrijf een grote hyperscaler aan de haak heeft geslagen.

Hoewel de kwartaalwinst een klein dipje liet zien (63,64 miljoen dollar, 9,6 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar) lieten vooral de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) uit abonnementen een groei zien: 22 procent tot een totaal van 1,6 miljard dollar. Dit bedrijfsmodel lijkt dus in de lift te zitten.

Misschien nog wel interessanter dan deze cijfers is het feit dat Pure Storage een deal heeft gesloten met een grote hyperscaler voor het leveren van flashopslag in diens datacenters. Het gaat om een bedrijf ‘uit de top vier’, aldus het bedrijf dat verder geen namen noemde. Dat moet in elk geval AWS, Azure, Google óf Meta zijn.

Klaar om van de HDD-taart te snoepen

Dit is belangwekkend nieuws omdat Pure alleen flash-only storage-oplossingen biedt, waaronder de Purity OS en DirectFlash Modules (DFM). Datacenters –dus ook die van de hyperscalers– maken vooral nog gebruik van HDD’s en nemen daarmee tot 70 procent van de wereldwijde markt voor opslag voor hun rekening. Door deze deal gaat Pure op z’n minst een deel van die storage vervangen door de eigen Flash-oplossingen. De 75 TB DFM-modellen trokken blijkbaar met name de aandacht van de nieuw binnengehaalde klant, aldus CEO Charlie Giancarlo.

De CEO onderstreepte dat het de eerste keer was dat een dergelijke order door een leverancier van flashgeheugen is binnengesleept. Giancarlo zei dan ook te verwachten dat deze deal zou kunnen leiden tot bredere adoptie van flashgeheugen in de omgevingen van hyperscalers. Dit verlaagt volgens hem de onderhoudskosten en verlengt de levensduur van storage-infrastructuur.

De deal omvat géén directe levering van hardware, maar het in licentie geven van de technologie en het leveren van technische ondersteuning. “We geven in feite licenties af voor […] de twee delen van de technologie, zowel de software als het hardwareontwerp,” zei Giancarlo in een call met investeerders over de kwartaalcijfers.

Flash zit in de datacenter-lift

Eerder schreven we al dat Flash-gebaseerde storage de oude vertrouwde harddisk of HDD gestaag aan het vervangen is. Dat was al zo in desktops en laptops, maar ook in datacenteromgevingen presteren SSD’s beter dan HDD’s, al duurde het daar vooral vanuit capaciteitsbeperkingen en de hogere prijs een stuk langer voor SSD’s er relatief gangbaar zijn geworden. Flash is steeds interessanter aan het worden voor organisaties en de kans dat HDD’s nog iets terug gaan winnen van dat verloren terrein is vrijwel nihil.

Los van de belangrijke samenwerking met de niet-genoemde hyperscaler, sloeg Pure ook op de trom over de eerder aangekondigde partnerschap met de AI-gefocuste hyperscaler CoreWeave. AI-compute en snelle opslag gaan hand in hand en GPU’s hebben continu toegang tot geheugen (en vooral bandbreedte) nodig om optimaal AI-workloads te draaien. De combinatie van de Nvidia-hardware binnen CoreWeave-infrastructuur samen met een partij als Pure Storage ligt dus voor de hand.

Ook zet Pure zijn relatie met AWS voort en integreert het z’n opslagoplossingen met het Outposts-aanbod van AWS. Met andere woorden: Pure is vast van plan zijn positie in de hyperscaler-markt verder te verstevigen.

Vol vertrouwen

Het bedrijf kijkt dan ook vol zelfvertrouwen naar de toekomst. Het volgende kwartaal stijgt de omzet wederom, is de verwachting, naar 867 miljoen dollar. Voor het gehele fiscale jaar denkt Pure een omzet van 3,15 miljard dollar (ruim 3 miljard euro) te gaan behalen, een groei van 11,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het bedrijf mag zich verder verheugen in een klantenkring waarvan 62 procent een plekje heeft op de Fortune 500-lijst. Daar doet het bedrijf geenzins bescheiden over.

Pure Storage verwacht verder dat in het fiscale jaar 2027 de dollars binnen gaan stromen dankzij de zojuist gesloten hyperscaler-deal. Dat fiscale jaar overlapt deels met het ‘gewone’ jaar 2025, waarin het bedrijf tests gaat uitvoeren met deze nieuwe klant alvorens in 2026 daadwerkelijk de vele exabytes aan opslag te gaan leveren.

