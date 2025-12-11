Aandeel Oracle keldert bij bekendmaking financiële cijfers

Oracle heeft woensdag omzet- en winstprognoses bekendgemaakt die onder de verwachtingen van analisten bleven. Tegelijkertijd kondigde het bedrijf aan dat de uitgaven met 15 miljard dollar (12,8 miljard euro) omhoog gaan. De aandelenkoers van Oracle daalde met 10 procent in de nabeurshandel.

Oracle speelt een prominente rol in de AI-race met ambitieuze plannen voor het bouwen van AI-cloud datacenters. Het bedrijf sloot eerder een contract van 300 miljard dollar met OpenAI over vijf jaar. De financiële resultaten worden gezien als graadmeter voor de vraag of er sprake is van een AI-bubbel en hoe Oracle de benodigde infrastructuur wil financieren.

Omzet en winst onder verwachtingen

Voor het lopende fiscale derde kwartaal voorspelt Oracle een aangepaste winst tussen 1,64 en 1,68 dollar per aandeel. Dat blijft onder de analistenverwachting van 1,72 dollar per aandeel. Ook de omzetgroeiprognose van 16 tot 18 procent blijft achter bij de geschatte 19,4 procent groei tot 16,87 miljard dollar.

Het net afgesloten fiscale tweede kwartaal laat een vergelijkbaar beeld zien. Oracle rapporteerde een totale omzet van 16,06 miljard dollar, terwijl analisten gemiddeld 16,21 miljard dollar verwachtten. De aangepaste operationele winst van 6,7 miljard dollar bleef eveneens onder het gemiddelde streefcijfer van 6,8 miljard dollar.

De Oracle-directie voorziet dat de kapitaaluitgaven voor fiscaal jaar 2026 naar verwachting 15 miljard dollar hoger uitvallen dan de 35 miljard dollar die het bedrijf in september tijdens de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal had geschat. Deze verhoogde uitgaven hangen samen met Oracle’s grootschalige AI-infrastructuurinvesteringen. Het bedrijf bouwt meerdere nieuwe datacenters op verschillende locaties in de Verenigde Staten als onderdeel van het Stargate-project.

CEO Clay Magouyrk werd tijdens een conference call gevraagd hoe Oracle de bouw van de benodigde datacenters voor de cloudcontracten gaat financieren. “We hebben interessante modellen waar we aan werken”, zei hij. “Eén daarvan is dat klanten hun eigen chips kunnen meebrengen. In dat model hoeft Oracle geen kapitaaluitgaven vooraf te doen.”