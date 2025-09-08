Nokia en Supermicro combineren Linux met 800G Ethernet voor AI-datacenters

Nokia en Supermicro slaan de handen ineen. Gezamenlijk willen zij cloudspelers helpen om datacenternetwerken gereed te maken voor de vele eisen van AI. Met de nieuwe samenwerking integreren beide partijen SuperMicro’s 800G Ethernet-switches met Nokia’s Service Router Linux en automationtools.

De gezamenlijke oplossing moet organisaties een vooraf gevalideerde, kant-en-klare oplossing bieden die implementatietijd verkort, operationele kosten verlaagt en de algehele efficiëntie verbetert. Nokia’s Event-Driven Automation zorgt hierbij voor snellere responsetijden, minder handmatig werk en lagere operationele kosten.

Nokia ziet veel kansen om de toegang tot de enterprise-markt via Supermicro’s verkoopkanalen te vergroten. Vach Kompella, Senior Vice President bij Nokia’s IP Networks Division, benadrukt dat het partnership zou bewijzen dat Nokia’s softwareoplossingen als fundament kunnen gelden voor moderne datacenters en IP-netwerken.

Van datacenters naar AI-fabrieken

We horen regelmatig dat datacenters ‘AI-fabrieken’ moeten worden. Hierbij worden veel hogere eisen gesteld dan gebruikelijk, met name op het gebied van netwerksnelheid. Ook moet er meer ruimte en schaalbaarheid zijn voor voorheen onvoorstelbaar hoge wattages per serverrack door energieverorberende GPU’s voor AI-workloads. Nokia en Supermicro beogen deze uitdagingen aan te pakken door networking centraal te plaatsen in de datacenterarchitectuur.

De combinatie van Supermicro’s 800G Ethernet-switchingplatforms met Nokia’s Service Router Linux Network Operating System en Event-Driven Automation creëert een oplossing die proactief problemen moet oplossen en betrouwbaarheid verhoogt terwijl netwerken op consistente wijze op schaal beheerd worden.

Stabiliteit

Cenly Chen, Chief Growth Officer bij Supermicro, zegt: “Deze samenwerking geeft klanten meer keuze en flexibiliteit in hun infrastructuur, met de zekerheid dat Nokia’s SR Linux en EDA volledig geïntegreerd zijn met onze systemen.” Voor Supermicro, dat recent andermaal bleek enigszins in de problemen te zitten ondanks de gretigheid in de markt omtrent AI, biedt dit partnership weer eens wat goed nieuws.

Nokia grijpt al vaker naar partnerships voor het uiteenzetten van AI-plannen. Zo zet het zich samen met AMD, Cisco en Jio in om het Open Telecom AI Platform een realiteit te maken. Het nieuwe platform is van plan een “centrale intelligentielaag” te creëren voor telecomdiensten. Onder “end-to-end network intelligence” wordt verstaan dat zaken als RAN, routing, AI-datacenters en security geïntegreerd worden om AI in elk deel van deze keten te benutten.