SoftBank neemt DigitalBridge over (update)

Update: SoftBank en DigitalBridge bevestigen de overname voor circa 4 miljard dollar.

Softbank zal op korte termijn een overeenkomst aankondigen voor de overname van DigitalBridge. Volgens bronnen bevinden de gesprekken met de investeerder in digitale infrastructuur zich in een vergevorderd stadium. Het Japanse concern zou de deal mogelijk al deze week bekendmaken.

Reuters kon dit feit overigens nog niet onafhankelijk bevestigen. Begin december werd al duidelijk dat SoftBank in gesprek was met DigitalBridge. Een bron bevestigde toen tegenover Reuters dat SoftBank interesse heeft in het bedrijf vanwege zijn portefeuille die sterk is gericht op infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. Daarbij werd aangegeven dat een transactie nog voor het einde van het jaar zou kunnen worden afgerond. Zowel SoftBank als DigitalBridge wilden destijds geen commentaar geven.

DigitalBridge is een gespecialiseerde investeerder in digitale infrastructuur en beheert ongeveer 108 miljard dollar aan vermogen. Het bedrijf investeert onder meer in datacenters, glasvezelnetwerken, zendmasten en edge-infrastructuur. Tot de portefeuille behoren onder andere Vantage Data Centers, Zayo, Switch en AtlasEdge. DigitalBridge staat onder leiding van CEO Marc Ganzi en is gevestigd in Boca Raton, Florida.

Forse investeringen in AI-infrastructuur

De mogelijke overname vindt plaats in een markt waar investeringen in digitale infrastructuur sterk toenemen. De groei van AI-toepassingen en clouddiensten leidt tot een hogere vraag naar datacentercapaciteit en bijbehorende infrastructuur. Volgens McKinsey kunnen de wereldwijde investeringen in AI-gerelateerde infrastructuur tegen 2030 oplopen tot 6,7 biljoen dollar.

SoftBank is zelf betrokken bij meerdere initiatieven rond AI-infrastructuur, waaronder het Amerikaanse Stargate-project. In dit samenwerkingsverband werken verschillende technologiebedrijven samen aan grootschalige investeringen in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.

Het eerdere nieuws over de gesprekken zorgde begin december voor een duidelijke koersreactie bij DigitalBridge. Het aandeel steeg die dag fors, schrijft Reuters, ondanks het feit dat de koers over het jaar als geheel lager stond.