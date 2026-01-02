AI bedreigt 200.000 banen bij Europese banken

Morgan Stanley waarschuwt dat de Europese banksector de komende vier jaar meer dan 200.000 banen kan verliezen. AI en de sluiting van filialen drijven banken naar drastische personeelsreducties.

Het investeringsbank Morgan Stanley verwacht dat de sector tegen 2030 circa 10 procent van de banen schrapt, zo’n 200.000 werknemers. De analyse omvat 35 Europese banken met samen 2,12 miljoen medewerkers. Volgens de Financial Times zijn digitalisering en AI de voornaamste drijfveren achter deze reorganisatie.

De klap valt vooral bij centrale diensten. Back office, middle office, risicomanagement en compliance staan onder druk. Maar ook in andere afdelingen grijpen AI-tools diep in. Onderzoek van EY uit 2024 toont dat 90 procent van Europese financiële instellingen AI inmiddels heeft omarmd, met verdere investeringen in generatieve AI-systemen.

Efficiëntie door automatisering

Banken melden behoorlijke winst door automaion. Veel banken hebben efficiëntieverbeteringen van 30 procent gerapporteerd door AI, aldus Morgan Stanley. Die druk komt niet uit de lucht vallen. Beleggers eisen dat banken kosten verlagen en het rendement op eigen vermogen verbeteren, dat nog altijd achterblijft bij Amerikaanse concurrenten.

ABN Amro kondigde in november al aan een vijfde van het personeel te schrappen tegen 2028. Société Générale-CEO Slawomir Krupa ging nog verder: “Niets is heilig” in zijn campagne om kosten te drukken. Die drastische koers illustreert de druk waaronder Europese banken opereren. Het Europese bankfederatie-rapport wijst erop dat vooral Frankrijk en Duitsland, waar de ratio tussen inkomsten en uitgaven hoog blijven, baat hebben bij digitalisering.

Waarschuwingen tegen overhaasting

Toch klinken er ook waarschuwende geluiden. Conor Hillery, co-CEO van JPMorgan Chase voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, hamert op voorzichtigheid: “We moeten heel voorzichtig zijn, in deze rush en opwinding over AI in onze bankwereld, dat mensen niet het begrip van de basis en fundamenten verliezen.”

Hillery benadrukt dat JPMorgan AI-integratie balanceert met grondige training van junior personeel in kerntaken zoals het bouwen van cashflowmodellen. “Anders stapelen we een groot probleem op voor de toekomst,” waarschuwde hij. UBS experimenteerde al met AI door analisten als avatars videobriefings te laten geven aan klanten.

Lees ook: Amazon-CEO: ontslagronde niet om kosten te drukken of door AI