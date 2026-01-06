AMD presenteert AI-strategie voor pc’s en kleinere datacenters

Tijdens CES 2026 heeft Advanced Micro Devices (AMD) een breed pakket aan aankondigingen gedaan op het gebied van AI, variërend van pc-processors tot software en datacenterhardware.

In het officiële persbericht ligt de nadruk op client-systemen en ontwikkelplatforms, maar aanvullende informatie van Bloomberg laat zien dat AMD tegelijkertijd inzet op uitbreiding van zijn AI-aanbod voor zakelijke datacenters.

Binnen het clientsegment introduceert AMD de Ryzen AI 400-serie en de bijbehorende Ryzen AI PRO 400-lijn. Deze processors combineren CPU-, GPU- en NPU-componenten en zijn ontworpen voor het lokaal uitvoeren van AI-taken op Windows-systemen. AMD noemt een AI-rekenvermogen tot 60 TOPS, waarmee toepassingen zoals beeldverwerking, generatieve AI en spraakfuncties zonder cloudverbinding kunnen draaien. De PRO-varianten zijn gericht op zakelijke omgevingen en bevatten aanvullende functies voor beheer en beveiliging, bedoeld voor grootschalige uitrol binnen organisaties.

Daarnaast breidt AMD het aanbod uit met de Ryzen AI Max+-processors, die zich richten op mobiele werkstations, compacte desktops en notebooks voor professionele gebruikers. Deze chips combineren relatief krachtige geïntegreerde graphics met AI-versnelling en moeten geschikt zijn voor workloads zoals contentcreatie en lokale inferentie. Voor ontwikkelaars kondigde AMD ook het Ryzen AI Halo-platform aan, een compacte mini-pc die bedoeld is als ontwikkel- en testomgeving voor AI-software op hardware die vergelijkbaar is met toekomstige AI-pc’s.

Op softwarevlak presenteerde AMD ROCm 7.2, een update van het eigen open platform voor AI-ontwikkeling. Deze versie brengt uitgebreidere ondersteuning voor Windows en Linux en moet het gebruik van AI-frameworks op Ryzen-systemen vereenvoudigen. De nadruk ligt op betere integratie met bestaande ontwikkeltools en het toegankelijker maken van training en inferentie op consumentenharde­ware.

AI-chip voor kleinere datacenters

Naast deze clientgerichte aankondigingen blijkt uit berichtgeving van Bloomberg dat AMD tijdens CES ook nieuwe stappen heeft gezet in de datacentermarkt. Zo introduceert het bedrijf de MI440X, een nieuwe AI-chip die bedoeld is voor kleinere, zakelijke datacenters waar organisaties AI-workloads lokaal willen draaien en data binnen de eigen infrastructuur willen houden. Daarmee richt AMD zich expliciet op bedrijven die geen gebruik willen maken van grootschalige cloudplatforms.

Bloomberg meldt verder dat AMD tijdens de CES-keynote ook aandacht besteedde aan de MI455X, het huidige topmodel voor grootschalige AI-systemen. Deze chip vormt de basis voor het Helios-systeem, dat later dit jaar beschikbaar moet komen en wordt gecombineerd met een nieuwe Venice-CPU-architectuur. Tijdens dezelfde presentatie blikte AMD vooruit op de MI500-serie, gepland voor 2027, waarvan het bedrijf stelt dat deze een veelvoud aan prestaties moet leveren ten opzichte van de MI300-generatie uit 2023.