AMD breekt records, maar beurs straft vlakke marges af

AMD heeft in het derde kwartaal van 2025 opnieuw sterke cijfers neergezet, maar de beurs reageerde terughoudend. Het Amerikaanse chipbedrijf rapporteerde een recordomzet van 9,25 miljard dollar, een stijging van 36 procent ten opzichte van een jaar eerder, en een nettowinst van 1,24 miljard dollar.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,20 dollar, iets boven de analistenverwachting van 1,16 dollar. Ondanks de meevallende resultaten daalde het aandeel met ruim 3 procent in de nabeurshandel, nadat het eerder op de dag al bijna 4 procent had verloren.

Beleggers reageerden vooral teleurgesteld op de vooruitzichten voor de brutomarge, die in het vierde kwartaal rond 54,5 procent zal liggen, nagenoeg gelijk aan de marktverwachting. De omzetvooruitzichten daarentegen zijn sterk: AMD verwacht ongeveer 9,6 miljard dollar te realiseren, goed voor een groei van zo’n 25 procent op jaarbasis en boven de consensus van 9,15 miljard dollar.

Datacenter- en AI-divisies stuwen groei

Volgens CEO Lisa Su (foto) weerspiegelt het kwartaal de brede vraag naar AMD’s Epyc- en Ryzen-processors, evenals de groeiende belangstelling voor de Instinct AI-versnellers. Ze ziet de resultaten als een belangrijke stap in het groeitraject van het bedrijf, waarbij de datacenter- en AI-divisies de grootste aanjagers blijven.

CFO Jean Hu benadrukte dat AMD niet alleen recordomzet boekte, maar ook de hoogste vrije kasstroom tot nu toe. De sterke prestaties zouden volgens haar te danken zijn aan een combinatie van een breed productportfolio en gedisciplineerde uitvoering, waarbij investeringen in kunstmatige intelligentie en high-performance computing centraal staan.

De datacenterdivisie realiseerde een omzet van 4,34 miljard dollar, een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder en iets boven de marktverwachting. De operationele winst bleef echter achter door dalende marges: van 29 procent een jaar geleden naar 25 procent nu. De omzetgroei werd vooral gedreven door sterke verkoop van vijfde generatie Epyc-processors en de nieuwe Instinct MI350 GPU’s.

De client- en gamingdivisies presteerden eveneens sterk met een gezamenlijke omzet van 4 miljard dollar, een toename van 73 procent. De verkoop van Ryzen-processors bereikte een recordhoogte van 2,8 miljard dollar, terwijl de gamingtak profiteerde van hogere semi-custom-inkomsten en sterke vraag naar Radeon GPU’s. De embeddeddivisie zag de omzet juist met 8 procent dalen tot 857 miljoen dollar.

Onzekerheid over export naar China

Een belangrijk punt van onzekerheid blijft de export van de Instinct MI308 GPU’s naar China. Hoewel de Amerikaanse overheid vrijstellingen heeft goedgekeurd, wacht AMD nog op definitieve licentiegoedkeuring van het ministerie van Handel. Daardoor zijn deze verwachte inkomsten opnieuw niet in de kwartaalcijfers en vooruitzichten meegenomen. Als de export doorgang vindt, kan dat de omzet en marges verder opdrijven, maar beleggers lijken voorzichtig te blijven zolang die situatie onduidelijk is.

Tegelijkertijd verstevigt AMD zijn positie in de AI-markt met nieuwe samenwerkingen. Oracle heeft plannen om volgend jaar 50.000 nieuwe Instinct MI450 GPU’s te integreren in zijn cloudinfrastructuur. Ook OpenAI bereidt zich voor om in de komende jaren zes gigawatt aan AMD-processors in te zetten over meerdere hardwaregeneraties, te beginnen met een initiële capaciteit van één gigawatt. Daarbij onderzoekt OpenAI de mogelijkheid om een belang van tien procent in AMD te nemen via een optie op 160 miljoen aandelen.

Ondanks de koersdaling blijft het aandeel AMD op jaarbasis sterk presteren: de waarde is sinds begin 2025 meer dan verdubbeld, terwijl de Nasdaq-index in dezelfde periode met ongeveer 21 procent steeg. De cijfers en aankondigingen onderstrepen dat AMD zijn groeipad in kunstmatige intelligentie en datacentertechnologie versnelt, ook al blijft de markt kritisch over de winstgevendheid op korte termijn.