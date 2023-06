De Europese Commissie (EC) is van plan de online advertentiemacht van Google aan te pakken, door middel van opsplitsing. Hiermee volgt de EU Amerika, dat al langer bezig is het online advertentiemonopolie van de techgigant aan te pakken.

In een persverklaring kondigde verantwoordelijk eurocommissaris Vestager van Mededinging aan dat Google in strijd handelt met de EU-regelgeving. Dit doordat de techgigant de eigen online advertentiediensten bevoordeelt ten koste van concurrenten, adverteerders en online uitgevers.

Google zou zijn eigen advertentie exchangeplatforms bevoordelen door toegang tot informatie voor rivaliserende biedingen voor advertentieruimte te misbruiken. Ook zou de techgigant andere advertentie-exchangeplatforms benadelen door advertentiebiedingen op de eigen platformen te plaatsen.

Strengere maatregel vanwege hardleersheid

De EC vindt Google hardleers als het gaat om het misbruik van zijn verschillende monopolieposities. Inmiddels is de techgigant al drie keer een boete opgelegd voor een totaalbedrag van meer dan 8 miljard euro.

Als het aan de EC ligt, komt er daarom een hardere maatregel en moet de online advertentie-business van Google gedwongen worden afgesplitst. Hierbij gaat het om het afstoten van Google Ads en DV360 van dochteronderneming DoubleClick, alsmede advertentiemarktplaats AdX.

Wel geeft Vestager Google de kans om op deze beschuldigingen te reageren en maatregelen te nemen.

Samenwerking met VS

Met de intentie de online advertentie-business van Google af te splitsen, volgt de EC de Amerikaanse Department of Justice. Dit ministerie wil een einde maken aan het online advertentiemonopolie van de techgigant. Eerder kwamen al een aantal Amerikaans staten hiertegen in het geweer. In haar commentaar geeft Vestager aan dat de EC nauw met het Amerikaanse DoJ samenwerkt, als ook diverse mededingingsautoriteiten van verschillende EU-lidstaten.

In een reactie geeft Google, bij monde van VP Dan Taylor, aan dat het opbreken van de online advertentietechnologie de beschikbaarheid van gratis en door advertenties ondersteunde content voor iedereen kan beperken.

Volgens hem zorgt de huidige online advertentiemarkt voor betere prijzen, innovatie en robuuste concurrentie. Dit zou iedereen, van adverteerders en uitgevers tot aan consumenten, helpen, zegt de Google VP.

