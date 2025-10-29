Nvidia neemt fors belang in Nokia om 5G en 6G te versnellen

Nvidia betaalt 1 miljard dollar (860 miljoen euro) voor een belang van 2,9 procent in Nokia. De deal moet de ontwikkeling van de volgende generatie netwerken versnellen, met behulp van AI. Datacenters spelen hier een cruciale rol in.

Consultancybureau McKinsey verwacht dat de kapitaaluitgaven voor datacenter-infrastructuur tegen 2030 de 1,7 biljoen dollar zullen overschrijden. Dit komt voornamelijk door de uitbreiding van AI. Nvidia heeft een bijna-monopolie in het leveren van chips voor datacenters en heeft al deals met partijen als OpenAI en Microsoft.

Sinds zijn aantreden in april als Nokia-CEO heeft Justin Hotard, voorheen leider van Intel’s datacenter- en AI-groep, zich gericht op uitbreiding van Nokia’s datacenterbusiness. De gesprekken met Nvidia liepen al langer, maar Hotard versnelde het proces. “Jensen en ik hebben al een tijdje gepraat en ik ben dol op het tempo waarin Nvidia beweegt. Het is een tempo dat ik graag bij Nokia zou willen zien”, aldus Hotard.

Nokia gebruikt Marvell-chips voor veel producten. De Marvell-chips zijn waarschijnlijk goedkoper dan Nvidia-chips, maar Nvidia heeft bijvoorbeeld een groot aandeel in de Amerikaanse datacentermarkt. Nokia en concurrent Ericsson maken beide netwerkapparatuur voor datacenters en profiteren van toegenomen AI-gebruik.

Partnerschap met strategisch belang

De samenwerking tussen Nvidia en Nokia richt zich op AI-netwerkoplossingen en datacenterproducten. Het doel is Nokia’s datacommunicatieproducten te integreren in Nvidia’s toekomstige AI-infrastructuurplannen. CEO Jensen Huang benadrukte tijdens een speech in Washington dat de deal helpt om de VS centraal te plaatsen in de 6G-revolutie.

“Bedankt dat jullie de Verenigde Staten hebben geholpen om telecommunicatietechnologie terug te brengen naar Amerika”, zei Huang tegen Nokia-CEO Justin Hotard. Die laatste benadrukt het Amerikaanse karakter: “Het belangrijkste is dat de Amerikaanse technologie de basiscapaciteit levert, namelijk de versnelde computerstack van Nvidia, die nu speciaal is ontwikkeld voor mobiel.”

Het gaat om een non-exclusief partnerschap waarbij Nvidia de op een na grootste aandeelhouder van Nokia wordt. De nieuwe apparatuur zal vanaf 2027 bijdragen aan de omzet, eerst met 5G en later met 6G. Nokia geeft 166.389.351 nieuwe aandelen uit voor Nvidia, die het Amerikaanse bedrijf inschrijft voor 6,01 dollar per aandeel.

Nokia en Nvidia gaan ook samenwerken met T-Mobile US voor de ontwikkeling van AI-radiotechnologie voor 6G. Proeven starten volgend jaar.

