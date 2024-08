Eurofiber treedt toe tot handelsplatform van Connectbase

Eurofiber wordt verkoper op het Connected World-platform van Connectbase. De connectiviteitsspeler schaart zich daarmee achter een ecosysteem met 300 andere netwerkleveranciers in 150 landen.

De vraag naar data blijft maar stijgen, stellen beide partijen. Daarom komt het beschikbaar stellen van de 70.500 km aan Eurofiber-glasvezelkabels uiterst van pas voor nieuwe klanten. “We zijn verheugd om met Connectbase samen te werken en deel uit te maken van hun oplossingsgerichte ecosysteem”, stelt Rhoderick van der Wyck, Managing Director International Business van Eurofiber. “Samen kunnen we onze missie vervullen om onze glasvezel- en cloudconnectiviteit voortdurend uit te breiden voor al het beveiligde en bedrijfskritische verkeer.”

Terwijl Eurofiber opereert in de Benelux en Frankrijk, is Connectbase een wereldwijde speler. Eerder partnerde het al met partijen in onder meer Noord-Amerika, Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Het Connected World-platform profileert 2,7 miljard locaties tegelijk via 300 providers in 150 landen.

Wisselwerking

Vanzelfsprekend is hier sprake van een wisselwerking tussen beide partijen. Net als gold voor de recent aangekondigde partnership met datacenterbeheerder Equinix krijgt Eurofiber de kans om meer klanten dan ooit aan te spreken voor nieuwe inkomstenstromen.

Nu is de handelskracht bijzonder snel. Dat komt vooral door het feit dat Connectbase realtime offertes mogelijk maakt. Zo wordt de handel voor connectiviteit dus even snel als de onderliggende infrastructuur zelf.

“Eurofiber is een zeer gerenommeerd merk binnen de Europese markten”, zegt Edison Smith, VP EMEA van Connectbase. “De keuze voor een samenwerking met Connectbase is bijzonder boeiend. We zien de vraag naar connectiviteit in Europa aanzienlijk toenemen en de toevoeging van een hoogwaardige netwerkprovider als Eurofiber zal een waardevolle aanvulling zijn voor onze wereldwijde kopers.”

Lees ook: Eurofiber neemt datacenters Bytesnet over in Rotterdam en Groningen