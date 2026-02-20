Nvidia nadert investering van 30 miljard in OpenAI 

Nvidia voert gesprekken over een mogelijke investering van maximaal 30 miljard dollar in OpenAI. De onderhandelingen maken deel uit van een nieuwe financieringsronde die de AI-ontwikkelaar zou kunnen waarderen op ongeveer 730 miljard dollar vóór nieuwe investeringen. Daarmee zou het gaan om een van de grootste private kapitaalrondes ooit in de technologiesector.

Dit meldt CNBC. Volgens ingewijden staat deze mogelijke investering los van de eerder aangekondigde samenwerking tussen Nvidia en OpenAI op het gebied van infrastructuur. In september maakten beide partijen bekend samen te werken aan een grootschalig project van naar verluidt 100 miljard dollar, gericht op de bouw en inzet van nieuwe supercomputingcapaciteit. De nu besproken 30 miljard dollar zou niet gekoppeld zijn aan concrete mijlpalen of de oplevering van infrastructuur, maar een zelfstandige financiële participatie vormen.

De eerdere infrastructuurafspraken voorzagen juist in een gefaseerde investering door Nvidia, gespreid over meerdere jaren en gekoppeld aan het online brengen van nieuwe datacenters en rekenclusters. De mogelijke nieuwe kapitaalinjectie volgt een ander spoor, al sluiten bronnen niet uit dat Nvidia in de toekomst alsnog investeert binnen het oorspronkelijke raamwerk van die infrastructuurdeal.

De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium en er is geen definitief akkoord bereikt. Details kunnen daardoor nog wijzigen. Nvidia heeft inhoudelijk niet willen reageren op de berichtgeving.

Eerdere twijfel over investeringen door Nvidia

In de markt werd de afgelopen maanden al gespeculeerd over de status van de grootschalige infrastructuursamenwerking, mede nadat Amerikaanse media meldden dat dit project tijdelijk zou zijn stilgezet. Nvidia gaf eerder in financiële rapportages aan dat er geen zekerheid bestaat dat dergelijke gesprekken ook daadwerkelijk tot bindende overeenkomsten leiden.

Vanuit OpenAI is geprobeerd de onrust rond de samenwerking te temperen. Het bedrijf benadrukte recent nog dat de relatie met Nvidia goed is en dat er geen sprake zou zijn van fundamentele problemen. Ook de topman Jensen Huang (foto) van Nvidia liet zich eerder deze maand positief uit over een toekomstige deelname aan een volgende investeringsronde van OpenAI.

Naast Nvidia spreekt OpenAI ook met andere partijen over deelname aan de financiering. De totale kapitaalronde zou kunnen oplopen tot circa 100 miljard dollar. Daarbij wordt gekeken naar een gefaseerde aanpak, waarbij strategische partners zoals grote technologiebedrijven als eerste instappen, gevolgd door een bredere groep investeerders. De onderhandelingen zijn de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt, maar een afronding laat nog op zich wachten.