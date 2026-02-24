Google-spin off ontwikkelt optisch alternatief voor glasvezel

Taara presenteert een draadloos communicatiesysteem dat datasnelheden tot 25 Gbps via de lucht mogelijk maakt. De technologie, Taara Beam, gebruikt licht in plaats van radiosignalen en moet een alternatief bieden voor glasvezel op plekken waar fysieke infrastructuur moeilijk of traag te realiseren is.

De kern van de nieuwe oplossing is het Taara Photonics Platform. Hierin zijn de belangrijkste functies van optische communicatie samengebracht in een compacte siliciumchip. In plaats van mechanische onderdelen om lichtbundels uit te richten, maakt Taara gebruik van een optische phased array met meer dan duizend kleine lichtbronnen die elektronisch worden aangestuurd. Dit maakt het mogelijk om licht nauwkeurig te volgen en te sturen. Dit terwijl de hardware kleiner en minder complex wordt.

Geen graafwerkzaamheden of licenties nodig

Taara Beam verstuurt data via nabij-infrarood licht. Dat is hetzelfde type licht dat wordt gebruikt in glasvezelverbindingen, maar dan door de vrije ruimte. Het systeem ondersteunt bidirectionele verbindingen over afstanden tot tien kilometer en haalt daarbij volgens Taara snelheden tot 25 Gbps met lage latency. De apparatuur is ondergebracht in een behuizing ter grootte van een schoenendoos. Het systeem kan binnen enkele uren worden geïnstalleerd op bestaande infrastructuur zoals daken, masten en lichtmasten. Voor de uitrol zijn geen graafwerkzaamheden, spectrumlicenties of vergunningen voor recht van overpad nodig.

De technologie is bedoeld voor scenario’s waarin traditionele netwerken onvoldoende snel kunnen worden opgeschaald. Dat geldt onder meer voor stedelijke omgevingen, bedrijventerreinen, datacentercampussen en tijdelijke netwerken. Taara ziet toepassingen in onder andere small-cell backhaul en fronthaul, waarbij hoge bandbreedte en lage vertraging vereist zijn. Maar ook in omgevingen waar AI-gedreven systemen afhankelijk zijn van realtime dataverkeer.

De nieuwe oplossing bouwt voort op Taara Lightbridge, een eerder draadloos optisch systeem dat al wordt ingezet om verbindingen te realiseren over lastig terrein zoals rivieren, bergen en dichtbebouwde stedelijke gebieden. Lightbridge is uitgerold in meer dan twintig landen in samenwerking met telecomoperators als T-Mobile, SoftBank, Airtel en Digicel. Waar Lightbridge vooral werd ingezet om ontbrekende verbindingen te overbruggen, is Beam ontworpen om netwerkdichtheid en flexibiliteit binnen bestaande infrastructuren te vergroten.

Taara is voortgekomen uit X, de Moonshot Factory van Google, en opereert sinds 2025 als zelfstandig bedrijf. De onderneming is gefinancierd met durfkapitaal, waarbij onder meer Series X Capital investeerde. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft bij de afsplitsing een minderheidsbelang behouden.