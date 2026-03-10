HPE wil prijzen na offerte kunnen aanpassen

Hewlett Packard Enterprise heeft zijn contractvoorwaarden aangepast zodat het de prijs van hardware kan wijzigen nadat een offerte is uitgebracht. De wijziging volgt op sterke prijsstijgingen bij onder meer geheugen- en opslagcomponenten, die een steeds groter deel van de serverkosten bepalen.

Dit meldt The Register. Tijdens de presentatie van de kwartaalresultaten lichtte CEO Antonio Neri toe dat HPE zijn afspraken met leveranciers van halfgeleiders en geheugen heeft uitgebreid. Met die meerjarige overeenkomsten wil het bedrijf voldoende productiecapaciteit veiligstellen om aan de vraag van klanten te voldoen. Tegelijk probeert HPE klanten en partners eerder inzicht te geven in levertijden, prijsontwikkelingen en alternatieve configuraties.

Volgens Neri kiest het bedrijf daarnaast voor een flexibelere prijsstrategie. Offertes blijven korter geldig en prijzen kunnen vaker worden aangepast. De aangepaste voorwaarden geven HPE ook de mogelijkheid om bestellingen opnieuw te prijzen wanneer componentkosten stijgen tussen het uitbrengen van een offerte en de levering.

De druk op prijzen komt vooral door de rol van geheugen in servers. Neri gaf aan dat DRAM en NAND inmiddels meer dan de helft van de materiaalkosten van een traditionele server vertegenwoordigen. Dat aandeel zal naar verwachting verder toenemen naarmate componentprijzen stijgen.

Klanten blijven kopen ondanks prijsstijgingen

Ondanks die kostenstijgingen merkt HPE weinig terughoudendheid bij klanten. Neri sprak naar eigen zeggen met verschillende Europese klanten en kreeg daarbij vooral de indruk dat organisaties prioriteit geven aan levertijd. Sommige klanten passen hun configuraties aan of kiezen een lager model om sneller hardware te krijgen, maar prijsstijgingen leiden volgens hem niet massaal tot uitgestelde aankopen.

De impact van duurdere componenten verschilt per onderdeel van het bedrijf. De netwerkdivisie van HPE, waarin inmiddels ook Juniper Networks is opgenomen, liet sterke groei zien. De omzet steeg met 150 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 2,7 miljard dollar. De winst vóór belastingen in dit segment kwam uit op 640 miljoen dollar.

De overige activiteiten van HPE vallen onder de divisie Cloud & AI. Die tak realiseerde een omzet van 6,3 miljard dollar, een daling van drie procent op jaarbasis. De winst vóór belastingen bedroeg 645 miljoen dollar.

Volgens Neri bevestigen de resultaten dat de strategie rond netwerkactiviteiten werkt. De divisie vertegenwoordigt inmiddels bijna een derde van de totale omzet en levert meer dan de helft van de operationele winst.

De lichte terugval bij Cloud & AI was volgens HPE voorzien. Het bedrijf ziet de vraag naar traditionele servers aantrekken en heeft momenteel een orderachterstand van ongeveer 5 miljard dollar. CFO Marie Myers verwacht dat een groot deel van de bestellingen voor AI-hardware pas in de tweede helft van 2026 wordt geleverd.

Ook op het gebied van virtualisatie probeert HPE te profiteren van veranderingen in de markt. De omzet van VM Essentials, het virtualisatieplatform dat HPE positioneert als alternatief voor bepaalde VMware-producten, groeide voor het derde kwartaal op rij. Volgens het bedrijf neemt de interesse toe omdat de kosten van bestaande virtualisatieoplossingen voor veel organisaties stijgen.

Voor het tweede kwartaal verwacht HPE een omzet tussen de 9,6 en 10 miljard dollar. De cijfers werden op de beurs positief ontvangen. In de handel na sluiting steeg de aandelenkoers met ongeveer drie procent.