Amerikaanse chipbedrijven willen Nederlands BESI overnemen

BE Semiconductor Industries (BESI) trekt de aandacht van grote Amerikaanse chipapparatuurfabrikanten. Zowel Lam Research als Applied Materials zouden interesse hebben in een overname van het bedrijf uit Duiven. BESI werkt met Morgan Stanley aan een evaluatie van de benaderingen, maar zegt als onafhankelijk bedrijf te willen voortgaan.

Dat schetsen bronnen van Reuters. De gesprekken begonnen midden 2025, maar liepen eerder dit jaar vertraging op door de geopolitieke spanningen tussen de VS en de EU rondom Greenland. Een overname van een Nederlands bedrijf met strategische technologie vereist een nationale veiligheidstoets. Toch blijven gegadigden, waaronder Lam Research, actief geïnteresseerd en zijn er recentelijk opnieuw gesprekken gevoerd.

Het BESI-aandeel sprong vrijdag na het nieuws met maximaal 14 procent naar een recordstand en noteerde later 10 procent hoger. De handel in het aandeel werd zelfs kort stilgelegd.

Applied Materials kocht in april 2025 een belang van 9 procent in BESI en werd daarmee de grootste aandeelhouder. BESI en Applied Materials werken al langere tijd samen op het gebied van hybrid bonding, een technologie waarbij chips via koper-naar-koper-verbindingen worden gekoppeld voor snellere dataoverdracht en lager energieverbruik. Die samenwerking resulteerde in het Kinex-platform, ’s werelds eerste volledig geïntegreerde die-to-wafer hybrid bonding-systeem.

Sterke groei bij BESI

BESI presteert intussen sterk. Orders in het vierde kwartaal van 2025 stegen met 43 procent naar 250 miljoen euro, aangejaagd door datacenters en de vraag naar AI-chips. Eerder sloot het bedrijf een miljoenendeal voor 26 hybrid bonding-systemen met vermoedelijk Intel.

BESI liet in een reactie weten geen commentaar te geven op “marktgeruchten” en stelde zich te richten op de uitvoering van zijn strategie als onafhankelijk bedrijf. Morgan Stanley en Applied Materials weigerden eveneens commentaar te geven. Lam Research reageerde niet op een verzoek om toelichting.