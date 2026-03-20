Nederlandse internet exchange ERA-IX breidt uit naar Parijs

ERA-IX, het Nederlandse internetknooppunt dat in 2022 van start ging, opent een vestiging in Parijs. De organisatie gaat live in Telehouse Paris 2 en voegt de locatie toe aan het Eranium Fabric-platform. Parijs is de tweede internationale uitbreiding na Frankfurt. Verdere steden volgen in de komende maanden.

ERA-IX kondigt aan in de komende weken live te gaan in Telehouse Paris 2, het datacenter aan de Voltaire – Léon Frot-locatie. Parijs wordt onderdeel van het Eranium Fabric-platform, waarmee ERA-IX ook L2-transport en remote peering vanuit de Franse hoofdstad kan aanbieden. Dat is dezelfde opzet als in Amsterdam en Frankfurt.

Alternatief voor de gevestigde namen

ERA-IX positioneert zichzelf nadrukkelijk als tegenhanger van de grote internet exchanges. De organisatie belooft transparante prijzen, volledige neutraliteit en directe support door eigen NOC-engineers. Verkoop via een commercieel salesteam ontbreekt bewust. Ook het energieverbruik houdt ERA-IX klein: het verbruik staat momenteel op circa vijf kilowatt.

Inmiddels zijn er meer dan 168 netwerken aangesloten op het platform, met een piekverkeer dat is gegroeid van 591 Gbps bij de start naar ruim 1.000 Gbps. Eerder koos ERA-IX al voor AFIBER voor de uitbreiding van zijn netwerkinfrastructuur in Amsterdam.

Parijs is zeker niet de laatste uitbreiding. In de komende maanden volgen aankondigingen voor meer steden. Nieuwe leden krijgen tijdens de lancering een early bird-aanbieding, inclusief gratis service.

