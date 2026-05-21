AI-datacenters stuwen Nvidia naar recordomzet

Nvidia heeft opnieuw kwartaalcijfers gepresenteerd die boven de verwachtingen van analisten uitkomen. De chipmaker profiteert volop van de wereldwijde investeringen in AI-datacenters, terwijl Amerikaanse exportbeperkingen richting China het bedrijf tegelijk miljarden dollars aan omzet kosten.

Nvidia behaalde in het eerste kwartaal van boekjaar 2027 een omzet van 81,6 miljard dollar, 85 procent meer dan een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,87 dollar. Daarmee presteerde het bedrijf beter dan Wall Street had verwacht, meldt CNBC.

Voor het lopende kwartaal rekent Nvidia op een omzet van ongeveer 91 miljard dollar. Ook die prognose ligt boven de marktverwachtingen. Volgens het bedrijf blijft de vraag naar AI-hardware groot, ondanks zorgen over de enorme investeringen van hyperscalers.

Datacenterdivisie blijft groeimotor

De datacenteractiviteiten blijven de belangrijkste inkomstenbron van Nvidia. Die divisie was afgelopen kwartaal goed voor ongeveer 75 miljard dollar omzet. Daarmee leunt het bedrijf steeds sterker op AI-workloads binnen cloud- en hyperscaleomgevingen.

Microsoft, Amazon, Google en Meta investeren tientallen miljarden dollars in AI-infrastructuur. Nvidia profiteert daarvan via de verkoop van GPU’s, netwerktechnologie en complete AI-systemen.

CEO Jensen Huang (foto) spreekt van een fundamentele verschuiving in de datacentermarkt. Volgens hem veranderen traditionele cloudomgevingen steeds vaker in zogeheten AI factories, speciaal ontworpen voor het trainen en draaien van AI-modellen en AI-agents.

Blackwell centraal in strategie

Een belangrijk onderdeel van Nvidia’s strategie is het nieuwe Blackwell-platform, de opvolger van Hopper. Volgens Nvidia draait de productie inmiddels op volle capaciteit en worden de eerste systemen geleverd aan grote cloudproviders en AI-bedrijven.

Huang sprak van een uitzonderlijk sterke vraag naar Blackwell. Nvidia positioneert zich daarmee steeds nadrukkelijker als leverancier van complete AI-infrastructuren, in plaats van alleen losse chips. Het bedrijf combineert GPU’s, CPU’s, netwerkapparatuur en software tot geïntegreerde systemen voor hyperscalers en grote ondernemingen.

Daarnaast werkt Nvidia aan een volgende generatie onder de naam Vera Rubin. Dat platform moet vanaf volgend jaar beschikbaar komen.

China blijft probleemgebied

Ondanks de sterke resultaten blijft China een lastig dossier voor Nvidia. Het bedrijf waarschuwde dat de Amerikaanse exportbeperkingen een stevige impact hebben op omzet en vooruitzichten.

Volgens Nvidia liep het in het afgelopen kwartaal ongeveer 2,5 miljard dollar omzet mis door beperkingen op de export van geavanceerde AI-processors naar China. Voor het huidige kwartaal verwacht Nvidia nog eens ongeveer 8 miljard dollar aan gemiste omzet.

Washington heeft de exportregels voor AI-chips naar China de afgelopen jaren verder aangescherpt. De Amerikaanse overheid wil voorkomen dat geavanceerde AI-technologie voor militaire toepassingen wordt ingezet. Nvidia ontwikkelde eerder aangepaste chips voor de Chinese markt die nog binnen de Amerikaanse regels vielen, maar die ruimte wordt kleiner.

Concurrentie groeit

Hoewel Nvidia voorlopig marktleider blijft in AI-processors, groeit de concurrentie snel. Grote cloudbedrijven proberen minder afhankelijk te worden van Nvidia door eigen AI-chips te ontwikkelen. Zo werken Amazon en Google aan eigen AI-accelerators voor hun cloudplatformen. Ook Microsoft investeert fors in alternatieve AI-hardware.

Daarnaast probeert AMD terrein te winnen met zijn Instinct AI-processors. Nvidia behoudt voorlopig een duidelijke voorsprong dankzij zijn CUDA-softwareplatform en brede AI-ecosysteem.

Volgens Huang verschuift de concurrentie bovendien steeds meer van losse chips naar complete AI-platformen en infrastructuren.