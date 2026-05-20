Mistral AI koopt specialist in industriële AI

Mistral AI neemt het Oostenrijkse Emmi AI over. Met de acquisitie haalt de Franse AI-speler gespecialiseerde kennis binnen op het gebied van industriële simulaties en zogeheten Physics AI. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Het in Linz gevestigde Emmi AI werd pas eind 2024 opgericht en realiseert nu al een exit, meldt Computerwoche. Het bedrijf ontwikkelt AI-modellen voor industriële engineering, gericht op het versnellen van simulaties en ontwikkelprocessen in sectoren als energie, automotive, halfgeleiders en luchtvaart.

De technologie van Emmi AI richt zich op toepassingen zoals realtime simulaties, digital twins en complexe fysische berekeningen. Daarmee begeeft Mistral AI zich nadrukkelijker op de markt voor industriële software en engineeringplatforms, waar ook andere AI- en chipbedrijven investeren vanwege de groeiende vraag naar AI-ondersteunde ontwerp- en productieprocessen.

Focus op industriële toepassingen

De overname past in de bredere strategie van Mistral AI om zich minder afhankelijk te maken van generatieve AI voor chatbots en teksttoepassingen. Het Franse bedrijf probeert zich steeds sterker te positioneren als Europees alternatief voor Amerikaanse AI-platforms, maar zoekt tegelijkertijd nadrukkelijk uitbreiding richting industriële toepassingen.

Volgens Mistral AI moet de combinatie van generatieve AI en Physics AI leiden tot een geïntegreerd platform voor engineering- en simulatieomgevingen. Daarbij kijkt het bedrijf onder meer naar toepassingen voor luchtvaart-, automotive- en semiconductorbedrijven.

Meer dan dertig onderzoekers en engineers van Emmi AI stappen over naar de Science- en Applied AI-teams van Mistral AI. Daarnaast wordt Linz een officiële vestiging van Mistral AI, naast bestaande kantoren in onder meer Parijs, Londen, Amsterdam, München, San Francisco en Singapore.

Uitbreiding in Europa

Mistral AI zegt de investeringen in Europa verder te willen uitbreiden. Daarbij noemt het specifiek Oostenrijk, Duitsland en Litouwen, waar delen van het Emmi-team gevestigd zijn. Het bedrijf wil daar extra onderzoekers en engineers aannemen.

Volgens CEO Arthur Mensch versterkt de overname de positie van Mistral AI op het gebied van industriële AI. Chief Science Officer Guillaume Lample noemt vooral realtime simulaties en geavanceerde digital twins als belangrijke toepassingsgebieden van de gecombineerde technologie.