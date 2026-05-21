Huawei toont full-stack AI-datacenterstrategie

Op het IDI Forum 2026 in Parijs heeft Huawei een volledige full-stack data-infrastructuuroplossing voor AI-datacenters gepresenteerd. De aankondiging omvat data lakes, kennisplatforms, agentframeworks en data security.

De OceanStor Pacific Scale-Out Storage biedt 11 PB opslagcapaciteit in een 2U-behuizing. Aanvullend introduceert het bedrijf DME Omni-Dataverse, een unified data space-oplossing die multimodale en cross-site data-import ondersteunt en in real time honderden miljarden vectors kan doorzoeken.

Voor ultra-scale inference clusters introduceert Huawei de Context Memory Storage (CMS), door het bedrijf omschreven als de eerste in de markt die heterogene rekenkracht ondersteunt. CMS kan uitgroeien tot een PB-schaal gedeelde KV-cache en reduceert de time to first token (TTFT) met 90 procent. Het 3+1 AI-dataplatform combineert KV-cache-acceleratie, een knowledge base met meer dan 95 procent retrieval-accuraatheid en een geheugensysteem. De Unified Cache Manager (UCM) verzorgt de scheduling en verbetert inferentie-accuraatheid met 30 procent.

ModelEngine en agentframework

ModelEngine levert zero-code-aanpassing aan nieuwe modellen en one-click deployment. Via fine-grained resource partitioning bereikt één xPU een verhouding van 1:10, zodat één processor meerdere taken tegelijk aankan.

Het Nexent-agentplatform genereert agents via natural language-interactie en verkort de uitroltijd met 80 procent. Door automatische optimalisatie van skills, prompts en geheugen worden agents continu slimmer. Huawei omschrijft agents daarmee als digitale medewerkers die de kern van nieuwe digitale productiviteit vormen.

Tenslotte richt Huawei zich op dataweerbaarheid: end-to-end bescherming tegen tool misuse, data poisoning, ransomware en tampering moet AI-data-assets volledig beveiligen.

