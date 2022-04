De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft drie websites verboden Google Analytics te gebruiken. Volgens de toezichthouder is het gebruik van de tool in strijd met de GDPR.

De CNIL stelt al langere tijd dat de praktijk van de analyse-tool in strijd is met de GDPR. Niet alleen de Fransen, maar ook de Belgische toezichthouder, de Oostenrijkse toezichthouder en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zijn deze mening toegedaan. Volgens de toezichthouders is de tool in strijd met de GDPR omdat het toch persoonlijke data uitwisselt.

Verbod en mogelijke boetes

De CNIL heeft nu drie websites verboden Google Analytics te gebruiken. Welke sites dit zijn is niet bekendgemaakt. De betreffende sites krijgen 30 dagen de tijd om het gebruik van de tool te stoppen. Anders riskeren zij een boete tot 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet.

Klachten van Franse non-profitorganisatie

De Franse zaak kwam aan het rollen nadat non-profit organisatie European Center for Digital Rights (NOYB) klachten bij de CNIL hadden ingediend dat de websites persoonlijke data uitwisselden met de Verenigde Staten. Hierbij ging het in de helft van de gevallen over data uit Google Analytics en in de andere helft op Facebook Connect. Of de CNIL ook maatregelen tegen Facebook onderneemt, is niet bekend.

NOYB verstuurt al langere klachten over privacyschendingen van onder andere Google Analytics naar diverse Europese privacytoezichthouders.

