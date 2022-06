De op één na hoogste rechtbank de Europese Unie heeft een miljardenboete voor Qualcomm nietig verklaard.

Qualcomm is een van de grootste fabrikanten van modemchips. Smartphones gebruiken de chips om te verbinden met netwerken. Een van de grootste klanten is Apple, die de chips verwerkt in iPhones en iPads.

In 2018 ontving Qualcomm een antitrustboete van 1,05 miljard dollar. De Europese Commissie beschuldigde Qualcomm van omkoping. De organisatie zou tussen 2011 en 2015 smeergeld aan Apple hebben betaald om te zorgen dat zijn chips in iPhones en iPads werden verwerkt.

Volgens de Europese Commissie was de afspraak oneerlijk voor concurrenten van Qualcomm. Apple zou minder motivatie hebben gehad om met andere partijen samen te werken.

Inmiddels is de boete van tafel geveegd. Het Gerecht, de op één na hoogste rechtbank van Europa, besloot het vonnis nietig te verklaren. Het lijkt erop dat Qualcomm geen cent is verschuldigd.

Waarom?

De uitspraak is gebaseerd op twee factoren. Ten eerste vond de rechtbank “een aantal procedurele onregelmatigheden” in de afhandeling van het proces. De Europese Commissie beweerde bijvoorbeeld dat de betalingen er daadwerkelijk voor zorgden dat Apple niet met concurrenten samenwerkte. Dat is lastig te bewijzen. De Europese Commissie probeerde het met een analyse, maar die werd door het Gerecht afgekeurd.

Ten tweede vindt het Gerecht dat Apple überhaupt geen goed alternatief had voor de chips van Qualcomm. De organisatie betaalde Apple weliswaar om zijn producten te gebruiken, maar als er geen concurrenten zijn, dan kan niemand benadeeld worden.

De uitspraak is een klap voor Brussel. Reuters vernam dat de Europese Commissie haar opties gaat heroverwegen.