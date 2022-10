Leden van het Europees Parlement (MEP’s) willen het gebruik en misbruik van spyware in de Europese Unie aan banden leggen.

Meerdere Europarlementariërs willen dat de Europese Unie nieuwe bevoegdheden krijgt voor het reguleren van spyware. Onderzoek wijst uit dat lidstaten vaak weinig motivatie hebben om de huidige regels na te leven. Vandaar heeft de Europese Unie volgens de parlementariërs een nieuw, strenger beleid nodig.

Sophie in ’t Veld, een Nederlands lid van het Europees Parlement, is betrokken bij een rapport waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe spyware momenteel wordt gebruikt en misbruikt in Europa.

Het rapport wordt op 8 november gepubliceerd en zal voorstellen om meer bevoegdheden te geven aan Europol, de rechtshandshaver van de Europese Unie. In het rapport wordt geëist dat het agentschap meer autonomie krijgt bij onderzoek naar het misbruik van spyware. Momenteel kan Europol alleen te werk gaan met toestemming van lidstaten.

Pegasus

In maart 2022 richtten Europarlementariërs een commissie op om het gebruik van surveillancetechnologie door lidstaten te onderzoeken. Het grootste punt van aandacht was Pegasus, een spywaretool van Israëlische softwareleverancier NSO.

Vorig jaar bleek uit een rapport van de Washington Times dat Pegasus door Europese lidstaten is gebruikt om de smartphones van tientallen journalisten, mensenrechtenactivisten en politici te bespioneren. NSO heeft de beweringen ontkend.

Ingewijden zeggen dat het rapport van de Europarlementariërs ongetwijfeld op verzet zal stuiten van Europese lidstaten die spyware gebruiken om burgers te bespioneren. Ambtenaren in Griekenland, Spanje, Hongarije en Polen worden verdacht van spywaregebruik voor het bespieden van politici en journalisten.

Spyware is erger dan gedacht

In ’t Veld vertelde tegen de Financial Times dat de omvang van het spywareprobleem veel ernstiger is dan eerder werd gedacht. “Het gaat niet om een handjevol regeringen die hun burgers bespioneren, maar om heel Europa”, aldus de parlementariër. “Alle regeringen gebruiken dit spul en sommige regeringen maken er misbruik van.”

De omvang van het probleem heeft In ’t Veld en haar partners aangespoord om te pleiten voor meer Europese bevoegdheden voor het tegengaan van spyware. “We kunnen geen open Europese Unie hebben zonder de regels te handhaven”, concludeerde In ’t Veld.