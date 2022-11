Sophie in ’t Veld, Europarlementariër en initiatiefnemer van een onderzoek naar spywaremisbruik in de Europese Unie, beweert dat spyware onder meerdere lidstaten is genormaliseerd. In ’t Veld beschreef de onderzoeksresultaten als “schokkend”.

In ’t Veld beschuldigt meerdere machtige Europese politici van spywaremisbruik en medewerking aan spywaremisbruik, aldus POLITICO. De beleidmaker staat aan het hoofd van een onderzoek naar spywaremisbruik onder Europese lidstaten. In ’t Veld zegt dat verschillende EU-lidstaten “de schuld delen” voor het wijdverbreide probleem van hacking voor overheidsdoeleinden.

Europarlementariërs deden in de afgelopen maanden onderzoek naar een reeks spywareschandalen in landen als Spanje, Griekenland, Hongarije en Polen. Veel van de incidenten houden verband met het gebruik van Pegasus spyware voor het afluisteren van journalisten en politici.

Het voorbarige onderzoeksrapport werd deze week door In ’t Veld gedeeld. De Europarlementariër verklaarde dat de resultaten “schokkend zijn en iedere Europese burger zouden moeten alarmeren”. In een interview vertelde ze tegen POLITICO dat alle lidstaten over spyware beschikken, of ze dat nu toegeven of niet.

“We zijn bezorgd over de Amerikaanse democratie, we zijn erg bezorgd over de democratie in Brazilië…. Waarom maken we ons over heel veel dingen zorgen behalve de democratie in de Europese Unie zelf?”, aldus In ’t Veld.

Tijdelijk verbod op spyware

“De manipulatie van nationale verkiezingen met behulp van spyware heeft directe gevolgen voor de samenstelling van EU-instellingen en het politieke evenwicht in de bestuursorganen van de EU”, beschrijven de onderzoekers in het rapport.

Het rapport merkt op dat de regeringen die worden beschuldigd van spywaremisbruik “bijna een kwart van de EU-bevolking vertegenwoordigen”. Dit betekent dat de landen een aanzienlijke invloed hebben in de Europese Raad.

In ’t Veld roept op tot een tijdelijk verbod op spywaregebruik in de Europese Unie. De Europarlementariër probeert tijd te creëren om gezamenlijke regels op te stellen en het gebruik van spyware te reguleren.

In ’t Veld stelt voor om het tijdelijke verbod per land op te heffen wanneer een overheid aantoont dat haar spywaregebruik verantwoord is. Daarnaast wil de Europarlementariër dat lidstaten instemmen met Europees toezicht en onmiddellijk stoppen met het exporteren van software die niet aan de criteria voldoet.