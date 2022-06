Een onafhankelijk onderzoek roept het Verenigd Koninkrijk op om te stoppen met het gebruik van real-time gezichtsherkenning. Volgens het rapport gaan politiediensten illegaal te werk.

Real-time gezichtsherkenning wordt door steeds meer Britse politiediensten, detailhandels en scholen gebruikt. Volgens een nieuw onderzoek is het gebruik illegaal.

Het rapport komt van Matthew Ryder, jurist en voormalig locoburgemeester van London. Ryder analyseerde de Britse wetgeving en concludeert dat de overheid moet stoppen met real-time gezichtsherkenning in openbare ruimtes.

“Het huidige gebruik van real-time gezichtsherkenning is niet rechtmatig. Er is een dwingende verandering nodig”, zei Carly Kind, directeur van het Ada Lovelace Institute, de opdrachtgever van het onderzoek.

Biometrie en gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is een biometrische technologie. Biometrische gegevens hebben betrekking op iemands gedrag of lichaam. Denk aan een gezichtsuitdrukking, vingerafdrukken, DNA en irisscans.

Biometrische gegevens worden niet alleen gebruikt om personen identificeren. Sommige applicaties bepalen het gedrag van mensen op basis van biometrische gegevens. Bijvoorbeeld een videocamera die inschat of een voetganger ‘agressief’ of ‘kalm’ is.

“Gezichtsherkenning is slechts één voorbeeld, maar zeker niet het hele probleem”, voegde Kind toe. “We zijn bezorgd over de mate waarin bedrijven en overheden biometrische gegevens gebruiken om personen te beoordelen.”

Gezichtsherkenning in Nederland

Het gebruik van biometrische gegevens is een gevoelig onderwerp. De Nederlandse politie werkt met Catch, een gezichtsherkenningstool voor het opsporen van verdachten. Dit betekent dat ook Nederland gezichtsherkenning toepast.

Catch verschilt van de software waar het Britse onderzoek over struikelt. Catch herkent gezichten op basis van foto’s en video-opnames. Eerst maak je een foto of opname, en vervolgens laadt je het beeld in de software. Real-time gezichtsherkenningstools hebben geen foto’s of opnames nodig. Camerabeelden worden direct geanalyseerd.

Real-time gezichtsherkenning is in de Europese Unie verboden. De Europese Commissie werkt aan een nieuwe AI-verordening om de regels verder aan te scherpen. ‘Normale’ gezichtsherkenning blijft legaal. Daar is niet iedereen blij mee.

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom schreef onlangs dat programma’s als Catch net zo schadelijk zijn voor privacy als real-time gezichtsherkenning. Cloudtechnologie maakt het immers mogelijk om de beelden van camera’s razendsnel op afstand te analyseren. Het is misschien niet real-time, maar het komt absoluut dichtbij.

