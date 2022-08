Privacy-activist NOYB dient 226 klachten in over websites die Europese regels voor cookies aan de laars lappen.

Volgens NOYB reageerden de betreffende websites niet op eerder verzoeken om hun cookie banners aan te passen aan de de privacywetten van de Europese Unie. De privacy-activist beweert dat de websites de AVG/GDPR overtreden. In totaal diende NOYB 226 klachten in bij achttien landelijke gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s).

Misleidende instellingen

De klachten hebben betrekking op OneTrust, de meest gebruikte software voor cookie banners. De software is niet het probleem, zegt NOYB. Een deel van de klachten is gericht op websites met misleidende OneTrust-instellingen. In andere gevallen geven de websites geen mogelijkheid om cookies te weigeren. Het laatste is een duidelijk inbreuk op privacywetten inzake toestemming.

Volgens NOYB hebben misleidende cookie banners een enorme impact op de privacyrechten van internetgebruikers. De activist stelt dat sommige websites het recht op informatiebescherming systematisch ontnemen.

Daarnaast veroorzaken de banners reputatieschade voor de AVG/GDPR. De verordening krijgt regelmatig de schuld van de opkomst van irritante cookie banners. In werkelijkheid is het onder de AVG/GDPR verboden om cookie banners bewust onduidelijk en onhandig te maken.

DPA’s als de Autoriteit Persoonsgegevens zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van overtreders. Tegelijkertijd worstelen DPA’s met een grote werkdruk. Het is vrijwel onmogelijk om elke overtreding op te volgen. Vandaar zet NOYB zich in om het “cookie banner-terreur” te bestrijden, aldus de organisatie.

