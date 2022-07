Privacy-activisten van belangenorganisatie Access Now willen dat de EU de AVG/GDPR strenger gaat toepassen. Volgens de activisten is er vier jaar na de introductie van de wet- en regelgeving nog een hoop werk te doen.

De belangenorganisatie voor digitale burgerrechten geeft in een jaarverslag aan dat de AVG/GDPR, vier jaar na de introductie, een stuk beter kan. Volgens Access Now is de wetgeving niet kapot, maar besteden privacytoezichthouders van lidstaten te veel tijd aan het behandelen van cases en het nemen van beslissingen.

Ook is hun beleid volgens Access Now inconsistent als het gaat om welke zaken zij aannemen voor onderzoek. Vandaar zou de impact van AVG/GDPR nauwelijks zijn te meten.

Gevolgen zwak GDPR-beleid

Dit “zwalkende beleid” heeft volgens het onderzoek grote gevolgen voor de privacybescherming van burgers. Bedrijven die tot nu toe niet voldoen aan de GDPR-wetgeving zouden een groot voordeel hebben ten opzichte van die bedrijven die compliant zijn. Dit betekent dat data van burgers bij de eerste groep nog steeds onveilig is en mogelijk een grote inbreuk op de privacy kan vormen.

Werk aan de winkel

Access Now roept de EU daarom op de vereisten en de omvang van de GDPR wet- en regelgeving flink op te schroeven. Voor de GDPR moeten er bindende juridische maatregelen komen die het handhaven van de privacywet- en regelgeving duidelijk maken.

Voor het vaststellen van deze maatregelen moet worden samengewerkt met de nationale toezichthouders, de European Data Protection Board en diverse belangengroepen, aldus de belangenorganisatie.

