Een nieuw, hoogstaand onderzoek concludeert dat Europese privacywetgeving innovatie in de weg staat.

Volgens het onderzoek hebben de vereisten van de AVG een verwoestend effect op de introductie van nieuwe apps.

Het rapport, ‘GDPR and the Lost Generation of Innovative Apps‘, werd geschreven door economische onderzoekers Reinhold Kesler (Universiteit van Zürich), Michael Kummer (Universiteit van East Anglia), Joel Waldfogel (Universiteit van Minnesota) en Rebecca Janßen (ZEW Mannheim).

De groep onderzocht de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de appmarkt. Op basis van gegevens over 4,1 miljoen Google Play Store-apps van 2016 tot 2019, concluderen de auteurs dat de AVG de verwijdering van ongeveer een derde van de apps heeft veroorzaakt. Bovendien is het aantal nieuwe apps gehalveerd in de kwartalen na de implementatie van de AVG.

“Wat de voordelen van de privacybescherming van de AVG ook zijn, het lijkt gepaard te zijn gegaan met kosten voor consumenten, minder keuzevrijheid en lagere inkomsten voor ontwikkelaars”, delen de onderzoekers. “We maakten een model van vraag en aanbod op de appmarkt. Wanneer we vraag en aanbod met en zonder AVG vergelijken, dan zien we dat de AVG het aanbod van apps met ongeveer een derde vermindert. De privacyvoordelen van de AVG brengen brengen aanzienlijke kosten met zich mee.”

De appmarkt werd minder aantrekkelijk

De AVG noodzaakt appontwikkelaars om regels na te leven over gegevensverzameling, verwerking, nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid. Dat heeft een prijs. De onderzoekers stellen dat “apps minder opdringerig werden na de AVG”, maar voegen toe dat dit “een gevolg was van een reeds bestaande trend”.

Michael Kummer, medeauteur en docent aan de Universiteit van East Anglia, besprak het onderzoek in een telefonisch interview met The Register. “We erkennen de potentiële waarde van het reguleren van gegevens en gebruikersprivacy”, zei hij. “Toch lijkt het erop dat de AVG zeer hoge kosten voor innovatie heeft, ondanks alle waarde die het mogelijk genereert.”

Zoals eerdergenoemd stellen de onderzoekers dat de AVG het aantal beschikbare apps met een derde verminderde. Kummer vindt de daling angstaanjagend, maar benadrukt dat de apps slechts 3 procent van het totale appgebruik voor rekening namen. “Deze apps zijn grotendeels nutteloos”, zei hij. “Dat is niet het probleem. Het probleem is dat de appmarkt veel minder aantrekkelijk is geworden voor ontwikkelaars, en er veel minder nieuwe apps worden gemaakt.”

