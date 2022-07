Ontwikkelaars van Android apps op de Play Store moeten vanaf 20 juli beschrijven welke gegevens hun app verzamelt, wie de gegevens ontvangt en hoe de gegevens worden beveiligd. Het nieuwe beleid lijkt privacyvriendelijk, maar is in werkelijkheid een stap terug.

De AVG/GDPR bepaalt dat gebruikers van apps geïnformeerd moeten worden over de manier waarop hun gegevens worden verwerkt. De Google Play Store en Apple App Store bereiken miljarden gebruikers met miljoenen apps. Google en Apple bieden de apps namens ontwikkelaars aan. Vandaar zijn zij medeverantwoordelijk voor het naleven van de AVG/GDPR.

In de afgelopen jaren gebruikte Google een automatisch systeem om gebruikers over gegevensverwerking te informeren. Wilde je een app op de Play Store publiceren, dan controleerde het systeem waar de app toegang tot had. De resultaten werden omschreven op de pagina van de app, zoals hieronder afgebeeld. Gebruikers konden in oogopslag zien wat er met hun gegevens gebeurde. Dat is sinds kort niet meer mogelijk.

Google maakte in april 2022 bekend dat developers tegen 20 juli 2022 verplicht zouden worden om zelf te beschrijven hoe hun apps met gegevens omgaan. Wil je een app op de Play Store publiceren, dan beschrijf je zelf waar de app toegang tot heeft.

Privacyprobleem

Google vertelde tijdens de aankondiging niet dat het automatische systeem zou verdwijnen. Dat blijkt inmiddels het geval. De pagina van Discord is een voorbeeld. In april 2022 beschreef de pagina de locaties waar de app toegang tot had (‘Permissions’). Tussen april en mei verdween de omschrijving. De huidige pagina toont geen enkele informatie over de datatoegang van de app, want Discord heeft nog geen privacy-informatie toegevoegd.

Vanaf 20 juli 2022 is de informatie verplicht. Het probleem is dat ontwikkelaars bepaalde informatie voor zich kunnen houden. Google liet weten dat apps met onvolledige informatie van de app store verwijderd kunnen worden, maar de transparantie van het automatische systeem verdwijnt.

Tip: ‘AVG is een nekslag voor de appmarkt’