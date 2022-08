De raad van bestuur van IBM onderzoekt mogelijke fraude met verkoopcijfers. Het manipuleren van deze cijfers zou tot hoge bonussen voor het leidinggevend personeel hebben geleid. Aandeelhouders voeren druk uit om de zaak tot de bodem uit te zoeken.

Een groep activististische aandeelhouders, vertegenwoordigd door een zestal advocatenkantoren, zet IBM onder druk om uit te zoeken of de verkoopcijfers onder voormalig CEO Ginni Rometty en huidig CEO Arvind Krishna zijn gemanipuleerd. De verkoopcijfers zouden met opzet zijn verhoogd, zodat het topmanagement hoge bonussen kon claimen.

Tussen 4 april 2017 en 20 oktober 2021 zou IBM, in strijd met boekhoudregels, een fraudeschema zijn gestart om miljarden dollars aan omzet van het mainframe-segment naar het meer strategische Cloud, Analytics, Mobile, Security and Systems(CAMSS)-onderdeel van het bedrijf te laten vloeien. Met een bonusschema zou IBM leidinggevenden belonen en verkooppersoneel aanmoedigen om CAMSS-producten te verkopen. Hierdoor werd omzet uit het mainframe-segment in de boeken als CAMSS-verkopen opgevoerd. Dit leidde tot meer bonussen.

De manipulatie was volgens de aandeelhouders misleiding door een onjuist beeld te schetsen van de verkoopcijfers van de techgigant. De aangeklaagde directieleden zijn de huidige CEO Krishna, voormalig CEO Rometty, voormalig CFO Martin Schroeter (nu CEO van IBM spin-off Kyndryl) en de huidige CFO James Kavanaugh.

Inhoud aanklacht

In de aanklacht geven de aandeelhouders aan dat als de IBM-directie in gebreke blijft, een rechtszaak volgt waarin van de verdachte directieleden miljoenen aan bonussen zal worden terug geclaimd. Een dergelijke aanklacht zal waarschijnlijk vanuit de naam van het bedrijf worden gedaan, zodat eventuele terugvloeiende bedragen direct naar het bedrijf gaan en niet naar de aandeelhouders.

IBM geeft geen commentaar op een mogelijke rechtszaak. In een recente filing aan de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC geeft het wel aan een dergelijke aanklacht te hebben ontvangen.