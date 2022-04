IBM wordt aangeklaagd. Volgens een groep investeerders loog de organisatie drie jaar lang over miljardeninkomsten om de aandelenprijs te beïnvloeden. De aanklacht beweert dat CEO’s en managers bonussen ontvingen voor het duperen van investeerders.

De aanklagers slepen IBM voor de rechter namens alle investeerders tussen april 2017 en oktober 2021. In dezelfde periode zou IBM gelogen hebben over de bron van inkomsten.

De Amerikaanse wet bepaalt dat organisaties investeerders volledig en transparant moeten informeren over aandelen. De aanklagers beweren dat IBM de omzetcijfers tussen 2018 en 2021 heeft verdraaid.

Volgens de aanklacht zijn meerdere hogere managers medeplichtig: Virginia Rometty (ex-CEO), Martin Schroeter (ex-CFO), James Kavanaugh (huidige CFO) en Arvind Krishna (huidige CEO).

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Voor 2010 waren mainframes de belangrijkste business voor IBM. In hetzelfde jaar maakte IBM een nieuwe focus bekend: ‘cognitive solutions’ (AI) en cloud computing. Investeerders reageerden enorm enthousiast. Tussen 1 april 2010 en 1 januari 2012 steeg de aandelenprijs van 123 dollar naar 208 dollar.

Volgens de aanklacht zag IBM een kans. In 2012 trad Virginia Rometty toe als CEO. De nieuwe leider hoopte het trucje van 2010 te herhalen. Rometty richtte vijf nieuwe officiële focusgebieden in: Cloud, Analytics, Mobile, Security en Social, afgekort als CAMSS. De focusgebieden werden aan investeerders gepresenteerd als nieuwe inkomstenbron, net zoals twee jaar daarvoor.

Investeerders reageerden opnieuw enthousiast, maar IBM had een probleem. De focusgebieden moesten inkomsten genereren. In elk ander geval stond het vertrouwen van investeerders op het spel.

Volgens de aanklagers koos IBM eieren voor zijn geld. In plaats van een gok te wagen, zou de organisatie een strategie hebben gepusht om de omzetcijfers van de nieuwe focusgebieden te beïnvloeden.

Fraude uit noodzaak

De aanklagers beweren dat IBM tussen 2018 en 2021 in kwartaalverslagen sjoemelde met woorden om mainframe-inkomsten als CAMSS-inkomsten te presenteren. Hogere managers zouden bonussen hebben ontvangen om zoveel mogelijk geld naar CAMSS te verschuiven. Duizenden skeptische medewerkers werden ontslagen.

Het plan zou tot 2021 uitgevoerd zijn. Aan het einde van 2021 genereerde ‘software’ — de nieuwe naam voor CAMSS — voldoende omzet om zonder beïnvloeding gepresenteerd te kunnen worden.

In het laatste jaarrapport van 2021 genereerde ‘software’ 800 miljoen dollar meer dan verwacht. De inkomstenbron staat op eigen benen. Volgens de aanklagers was dat tussen 2018 en 2021 niet het geval. De business had tijd nodig om te groeien, maar investeerders wilden direct resultaat.

De aanklagers beweren dat IBM werd genoodzaakt om cijfers te beïnvloeden om de aandelenprijs op peil te houden terwijl de business volwassen werd. Binnenkort bepaalt een New Yorkse rechter of de bewering klopt. De datum van de aankomende rechtszaak is onbekend.