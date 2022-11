Volgens Big Blue misbruikte Micro Focus een samenwerking om technologie te stelen voor eigen softwareproducten.

IBM klaagde de Britse softwareleverancier deze week aan voor het kopiëren en reverse engineeren van gepatenteerde software. De rechtszaak werd aangespannen in het Southern District van New York. Volgens IBM is Micro Focus schuldig aan “illegaal opportunisme, opzettelijke inbreuk en schending van contractuele verplichtingen”.

Big Blue publiceerde op 21 november een persbericht met de verklaring dat “Micro Focus schaamteloos software heeft gestolen”. De organisatie stelt dat de rechtszaak is aangespannen om zijn “investeringen in productontwikkeling beschermen tegen illegale tactieken”.

“We hebben in de afgelopen decennia aanzienlijke investeringen gedaan in de ontwikkeling van onze IBM mainframe-technologie, tot groot voordeel van partners, klanten en de wereldeconomie”, aldus IBM. “We zullen ons intellectuele eigendom agressief verdedigen tegen diefstal.”

Beschuldigingen

De aanklacht is heftig geformuleerd. “Micro Focus heeft bewust besloten om IBM’s software te kopiëren in strijd met auteursrecht. De organisatie sloot contracten met IBM om te profiteren van ontwikkelaarsprogramma’s en toegang te krijgen tot technologie. Vervolgens werden de voorwaarden van de overeenkomsten geschonden voor eigen gewin.”

IBM beweert dat Micro Focus zijn Enterprise Server- en Enterprise Developer-oplossingen heeft ontwikkeld door partnertoegang tot IBM-systemen te misbruiken en Customer Information Control System Transaction Server-software te kopiëren.

IBM stelt dat Micro Focus de ontwikkelingstijd en -kosten van eigen software verminderde door oplossingen van IBM te stelen. Big Blue voegde toe dat Micro Focus zijn status als IBM-ontwikkelaar misbruikte voor toegang tot IBM mainframe-technologie.

Tip: Intel moet 900 miljoen euro vergoeden na rechtszaak over patentbreuk