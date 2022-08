Rian van Rijbroek verstuurde schadelijke emails op naam van haar partner, Centric-topman Gerard Sanderink. Dat beoordeelt een kantonrechter in Almelo.

Sanderink is sinds 2019 verwikkeld in een conflict met Brigitte van Egten, zijn voormalige vriendin en zakenpartner. Van Egten was jarenlang directeur van Centric, een IT-dienstverlener met grote overheidsklanten en ruim 4.000 medewerkers. Sanderink is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. De voormalige topman stapte in 2021 uit het bestuur nadat het conflict met Van Egten escaleerde.

Het emailaccount van Sanderink werd in de afgelopen jaren herhaaldelijk gebruikt om schadelijke berichten over Van Egten te verspreiden. De inhoud is bizar. Van Egten zou seks hebben gehad met Afrikaanse criminelen en lid zijn van een moslimsekte die de Nederlandse infrastructuur wil overnemen. De mails belandden bij hoge managers en ambtenaren, waaronder voormalig justitieminister Ferd Grapperhaus en Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank.

Van Egten klaagde Sanderink aan voor laster. Sanderink hield vol dat hij de emails persoonlijk had verstuurd. Een kantonrechter in Almelo ziet het anders. De rechter sprak onlangs uit dat de mails werden geschreven door Rian van Rijbroek, de huidige partner en vriendin van Sanderink.

Mails op naam van Sanderink

Rian van Rijbroek oefent al langer invloed uit op het bestuur van Centric. Volgens onderzoeksjournalisten van het Algemeen Dagblad (AD) probeerde Sanderink Van Rijbroek in 2021 erfgenaam van Centric te maken.

Het openbaar ministerie vermoedt dat de twee onvoldoende rekening houden met de klanten en duizenden medewerkers van Centric. Het privéleven van Sanderink speelt een steeds grotere rol in het bestuur van de organisatie, terwijl het belang van de organisatie centraal zou moeten staan.

Naast Centric is Sanderink eigenaar van Oranjewoud, een bouwbedrijf met duizenden medewerkers. Het openbaar ministerie onderzoekt momenteel of er een procedure moet worden gestart naar het bestuur van Sanderinks bedrijven.

De uitspraak over de emails van Sanderink weegt mee. De rechter heeft bewijs dat Van Rijbroek de inloggegevens van Sanderink in handen had. Daarnaast is het duidelijk dat een deel van de emails met haar IP-adres werden verstuurd. Van Rijbroek ontkent de beschuldigingen.

